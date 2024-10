Wood Mackenzie推出Lens Metals & Mining

适用于战略性工作流程和企业决策的全新数据分析解决方案



伦敦, 2024年10月1日 - Wood Mackenzie是一家专注于可再生能源、传统能源以及自然资源领域的全球洞察企业,现已推出跨商品数据分析平台Lens Metals & Mining。 该解决方案支持对能源和自然资源价值链中的关键矿业商品市场和资产进行分析。

Wood Mackenzie的Lens Metals & Mining是Lens数据分析平台的最新成员。 该平台汇集了来自全球行业专家团队的即时数据和洞察,这些专家在能源、化学品、金属和矿业价值链等方面拥有深厚的知识和经验。 这一最新解决方案提供端到端的数据分析功能,涵盖数据探索、洞察获取及建模能力,帮助用户理解市场驱动因素,快速获得洞察,量化风险并识别机遇。

Wood Mackenzie金属和矿业市场主管Derryn Maade表示:“客户正在寻求市场情报、与同行进行基准比较、筛选可盈利的采矿机会或进行估值,Lens正是为这些战略性工作流程量身打造的。 这种无缝体验将Wood Mackenzie久负盛名的专业知识与跨商品数据整合在一起,支持企业进行更快、更准确的运营和战略规划。”

Wood Mackenzie Lens Metals & Mining数据分析平台





资料来源:Wood Mackenzie Lens Metals & Mining

随着能源转型加速,对关键原材料的需求将达到历史最高水平。 金属和矿业已经到了关键时刻,亟需投资。

副总裁兼金属和矿业市场研究主管Lindsay Grant补充道:“可靠的数据和市场洞察,是做出自信投资决策的前提,而这将助力企业发现最佳机遇,降低风险,进行准确估值,并以可持续且盈利的方式配置资本。 Lens平台配备集成式工作流程,支持用户评估风险、精准把握机遇,帮助他们在瞬息万变的市场中游刃有余,并应对市场波动给投资带来的影响。”

如需了解有关Lens Metals & Mining的更多信息,请访问 https://www.woodmac.com/lens/metals-and-mining/

正文完

编者按:

关于Wood Mackenzie Lens®

Wood Mackenzie的Lens®平台是提供关键决策支持的行业标杆,它利用数字技术的强大力量,为整个自然资源价值链中的复杂问题提供解决方案,助力客户快速高效地管理资本、运营和流程。 https://www.woodmac.com/lens/

Lens® 平台 提供Lens Metals and Mining有关铜、镍、铅和锌的信息。 到2024年底,平台将涵盖更多种类的商品。

如需了解更多信息,请联系:

Hla Myat Mon

公关经理 - 亚太区

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

关于Wood Mackenzie

Wood Mackenzie是一家专注于可再生能源、传统能源以及自然资源领域的全球洞察企业。 数据驱动。 以人为本。 在能源革命的浪潮中,各个企业和政府都需要获得可靠、可行的洞察,引领他们向可持续发展的未来过渡。 因此,我们发挥50多年的自然资源经验优势,以无与伦比的广度和深度覆盖整个供应链。 如今,我们由2,000多名专家组成的团队在全球30个地点开展业务,通过提供实时分析、咨询、活动和思想领导力方面的服务,为客户决策提供建议。 我们同心协力,提供客户所需的深刻洞察,从而帮助他们规避风险、果断决策、把握良机。 如需了解更多信息,请访问woodmac.com。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.