Wood Mackenzie presenta Lens Metals & Mining

La nueva solución de análisis de datos para flujos de trabajo estratégicos y toma de decisiones empresariales

LONDRES 1 de octubre de 2024 – Wood Mackenzie, la empresa global de conocimiento sobre recursos renovables, energía y recursos naturales, presentó Lens Metals & Mining, una plataforma de análisis de datos sobre productos básicos. Esta solución permite el análisis de los principales mercados de productos básicos y activos de minería dentro de la cadena de valor de la energía y los recursos naturales.

Lens Metals & Mining de Wood Mackenzie es la última incorporación a la plataforma de análisis de datos Lens. Proporciona acceso a perspectivas y datos inmediatos aportados por un equipo mundial de expertos del sector con profundos conocimientos y experiencia en toda la cadena de valor de la energía, los productos químicos, los metales y la minería. La solución más reciente proporciona un análisis de datos de extremo a extremo a fin de explorar todos los datos, perspectivas y capacidades de modelado, con el objeto de entender los motores del mercado, obtener perspectivas inmediatas, cuantificar el riesgo e identificar oportunidades.

"Dado que los clientes buscan la inteligencia de mercado, la comparación con sus pares, la evaluación de oportunidades mineras financiables o la realización de valoraciones, Lens está específicamente diseñado para estos flujos de trabajo estratégicos", expresó Derryn Maade, jefe de Mercados de Metales y Minería de Wood Mackenzie. "Esta experiencia fluida integra la renombrada especialización de Wood Mackenzie y sus datos sobre materias primas con el fin de permitir una planificación operativa y estratégica más rápida y precisa".

La plataforma analítica de datos Lens Metals & Mining de Wood Mackenzie

Fuente: Lens Metals & Mining de Wood Mackenzie

A medida que se acelera la transición energética, la demanda de materias primas críticas alcanzará un máximo histórico. La industria de los metales y la minería ha alcanzado un momento crucial, y la necesidad de inversión se ha vuelto innegable.

Tal como comentó Lindsay Grant, vicepresidente, jefa de Investigación de Mercados de Metales y Minería: "Tomar decisiones de inversión seguras requiere datos confiables y perspectivas de mercado para descubrir las oportunidades únicas, mitigar el riesgo, llevar a cabo valoraciones precisas y desplegar el capital de forma sostenible y rentable. Con flujos de trabajo integrados, la plataforma Lens permite a los usuarios evaluar el riesgo e identificar oportunidades, lo que los ayuda a navegar en un mercado volátil y en rápida evolución, y sus repercusiones en las inversiones".

Para más información sobre Lens Metals & Mining, visite https://www.woodmac.com/lens/metals-and-mining/

Notas del editor:



Acerca de Wood Mackenzie Lens®

La plataforma Lens® de Wood Mackenzie es el estándar de la industria que apoya la toma de decisiones críticas; y aprovecha el poder de la tecnología digital para proporcionar respuestas a preguntas complejas en toda la cadena de valor de los recursos naturales. Esto permite a los clientes gestionar su capital, sus operaciones y sus procesos con rapidez y eficacia. https://www.woodmac.com/lens/

Lens Metals and Mining para cobre, níquel, plomo y cinc están disponibles en la plataforma Lens® . Para fines de 2024, habrá más productos básicos disponibles.

Acerca de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie es la empresa global de conocimiento sobre recursos renovables, energía y recursos naturales. Impulsado por datos. Desarrollado por la gente. En medio de una revolución energética, las empresas y los gobiernos necesitan conocimientos fiables y prácticos para liderar la transición hacia un futuro sostenible. Por eso abarcamos toda la cadena de suministro con una amplitud y profundidad inigualables, respaldados por más de 50 años de experiencia en recursos naturales. Hoy en día, nuestro equipo de más de 2000 expertos opera en 30 ubicaciones globales, inspirando las decisiones de los clientes a través del análisis, la consultoría, los eventos y el liderazgo intelectual en tiempo real. Juntos, brindamos la información que necesitan para separar los riesgos de las oportunidades y tomar decisiones audaces cuando más importa. Para más información, visite woodmac.com.

