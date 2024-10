欧洲舌尖艺术果蔬佳肴 | 旅途零食新选择

根据最高质量标准选择健康种植的果蔬,开启国庆假日

费拉拉, 意大利, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国庆假日就要到来,没有美味零食的旅途是不完整的! 但是超市货架上的选择众多,消费者不知所措,如何选择? 在黄金周尝尝健康美味的零食吧:欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的天然果蔬,来自意大利! 橙子、猕猴桃、苹果和番茄,为旅途注入能量;丰富的维生素和抗氧化物,让身体为秋季做好准备——健康之旅的完美选择!



猕猴桃是水果中的“营养之王”,富含维生素 C 和抗氧化物,帮助身体抵抗自由基,减少疲惫。 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的猕猴桃皮薄肉嫩,完美平衡酸甜口感,是随身携带的理想零食。 此外,还富含膳食纤维和酶,有利于消化,帮助调节肠道,让您大餐后能更轻松地畅享假日。

旅途中,无论是户外探险还是长途旅行,身体都会快速消耗维生素,免疫系统也会受到影响。 所以,橙子是最佳补充物。 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的橙子富含维生素 C ,快速提升能量,强化免疫系统,预防感冒等小病。 完美平衡甜辣口感,美味多汁,是旅途中随时让您精力充沛的选择,为您补充水分,让您充满活力。

寻找低卡美味零食,抑制旅途食欲? 番茄就是您的选择! 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的番茄浓稠多汁,富含维生素 C 和番茄红素——是一种天然抗氧化物,有助肌肤健康,对抗衰老。 可单独享用,也可与其它零食搭配,让您拥有健康的选择,保持轻盈,不增加额外卡路里——完美平衡美味和健康。

旅途中有时很难保持规律进餐时间,因此,维持能量和饱腹感至关重要。 所以,苹果是理想的健康零食。 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴的苹果不光口感甜脆美味,而且富含纤维,能让饱腹时间更长。 同样有助消化,预防旅途中饮食习惯不规律引起的不适。 仅仅一个苹果就足以让您不再饥饿,让您处于休息状态,为前方所有的行程做好准备。

有关 Fresh Up Your Life 和 CSO Italy 的新闻

“欧洲舌尖艺术果蔬佳肴——以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助,旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年,是一家独特的意大利组织,联合了许多意大利顶尖公司,生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域(包装、物流、加工、机械和分销)的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务,以改善意大利果蔬产业,提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持,通过营运商之间的协同效应,提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员,分布情况如下:生产机构成员 51 个,供应链成员 14 个,补助领域的成员 3 个,支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而,本文所表达的内容仅反映作者的观点和意见,不一定代表欧盟或欧洲研究执行机构(REA)。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

