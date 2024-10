WINVEST GROUP LIMITED旗下的子公司IQI MEDIA发布其恐怖电影《Billie Black》的概念图和角色设计

内华达州埃诺市, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Winvest Group Limited (OTC: WNLV)(“Winvest”),是一家拥有多元化媒体和娱乐投资组合的投资控股公司,欣然宣布其子公司 IQI Media 已完成即将上映的真人恐怖片《Billie Black》的概念图和角色设计,并已获得版权,该片由编剧兼导演尼克-雷伯(Nick Reiber)执导。

影片《比莉-布莱克》(Billie Black)预计在美国电影协会(MPAA)定为 PG-13 级,讲述的是一位女性的超自然能力在她的成长过程中总像是一种诅咒。直到她丈夫去世后,她依靠驱逐不受欢迎的鬼魂来进行收费。她为数不多的朋友--还有她挚爱的丈夫的鬼魂--都不赞成她从事这个危险的职业。当她涉足超自然世界更肮脏的角落时,她发现了新的邪恶,这些邪恶不仅威胁着她的生命,还威胁着她逝去的丈夫的灵魂。

艺术家 Kathy Hsieh 拥有超过 25 年的好莱坞概念艺术家经验,她创作了《Billie Black》的所有生物概念,专业地捕捉了影片中诡异的鬼魂和令人毛骨悚然的气氛。这些令人毛骨悚然的生物包括:歪脖子男,他是肇事逃逸的悲惨受害者;蜘蛛鬼,他是虐待他的丈夫的多臂转世,丈夫在一次摩托车事故后高位截瘫;倒退女,她是一位老年痴呆症患者的残缺灵魂。

“执行制片人 Khiow Hui Lim(《异形密码》)说:"我们决定发布《比利-布莱克》的剪影生物概念,作为我们早期宣传活动的一部分。“这种'先睹为快'的宣传方式既能起到引人入胜的预告作用,又能让我们针对目标受众(包括恐怖片影迷和 22 至 40 岁的年轻人)进行社交广告和 A/B 测试。在原创内容方面,我们认为尽快开始与受众互动至关重要"。

Billie Black Production, LLC 有限责任公司的权益(单位)以迷你-最大(mini-maxi)的形式发行,由 LLC 经理人在 “最大成效 ”的基础上进行销售,最低 3 个单位(60 万美元),最高 10 个单位(200 万美元),仅向经认可的投资者募集。目前已经购买了两个单元(总计 400,000 美元),有限责任公司经理现正寻求至少再出售一个单元(200,000 美元),以实现最低筹资目标。

投资者将获得有限责任公司可分配现金的 100%,直到他们获得其原始投资资本的 125%;然后支付创造性延期付款(如有)。在支付延期付款(如有)后,有限责任公司的可分配现金将由经理和有限责任公司成员(按比例)按 50/50 的比例分享,为期 15 年。欲了解这一独特投资机会的更多详情,包括条款、预测、奖励方案和风险,感兴趣者可索取私募备忘录(PPM)。

截至目前,已有四家潜在的电影买家准备对已完成的影片进行审查,该影片目前计划于 2025 年在影院上映。

关于 Winvest Group Limited:

Winvest Group Limited是一家投资控股公司,专注于媒体和娱乐、制作和电影制作以及在国内和国际流媒体平台和媒体渠道上的营销和分销。Winvest将开发和管理各种多语言电影和电视项目。有关Winvest及其投资机会的更多信息,请访问 http://www.winvestgroup.co .

