Sorotan Token 2049: Asia Mendahului Perlumbaan untuk Syarikat Permulaan DeSci Pertama

Singapura, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada acara “How to Pinpoint the First DeSci Unicorn?” yang berlangsung pada 17 September 2024 di Singapura semasa Token 2049, peneraju teknologi dan pelabur terkemuka berhimpun untuk membincangkan masa depan sains terpencar (DeSci). Dipimpin oleh Dr. Tuan Cao, pengasas LIFE AI; Matthew Immerso, Ketua Pelaburan Baharu di Blockchange Ventures dan Justin Kim, Ketua Rantau Asia di Ava Labs daripada Ava Labs.



Menurut Dr. Tuan Cao, DeSci muncul sebagai satu daripada bidang paling mengganggu untuk dekad seterusnya. Platform terpencar bukan sahaja memastikan ketelusan, pemencaran dan kerjasama global dalam penyelidikan, tetapi juga membuka peluang besar dalam ketepatan ubat-ubatan dan penjagaan kesihatan peribadi berdasarkan data genetik.

“Potensi DeSci adalah sangat besar, mengapa kita belum melihat syarikat permulaan dalam bidang ini lagi? dan adakah Asia akan menjadi tempat lahirnya syarikat permulaan DeSci pertama?“ Dr. Tuan Cao mengutarakan soalan tajam ini kepada para ahli panel.

Matthew Immerso menekankan tiga halangan utama untuk pembangunan syarikat permulaan DeSci. Pertama, kitaran hayat untuk perniagaan saintifik ketara lebih panjang berbanding dengan industri lain, yang selalunya diukur dalam tahun. Kedua, projek DeSci mengendalikan data sensitif yang memerlukan piawaian kualiti yang ketat, sekali gus melambatkan pertumbuhannya. Ketiga, keterlibatan pengguna ialah satu cabaran kerana peluang untuk pengguna berinteraksi dengan platform DeSci adalah terhad.

Dr. Tuan Cao menekankan pelbagai projek sedia ada secara utamanya menggunakan kripto untuk penghasilan dana dan dengan itu mengehadkan skop DeSci. Beliau menyatakan rasa puas hati dalam melihat projek seperti LIFE AI yang berfokuskan kepada teknologi sebenar, pengguna dan kerjasama untuk menyelesaikan keperluan sosial yang kian mencabar.

Justin Kim menekankan kepentingan ketersediaan teknologi dalam DeSci. Beliau memberitahu bahawa data pengguna sensitif mesti dipencarkan dengan keizinan jelas untuk akses, transaksi dan pengerahan kontrak pintar.

Kedua-dua Immerso dan Kim mengakui peranan penting oleh pengasas yang memahami cabaran saintifik dan penjagaan kesihatan dan bersedia untuk menggunakan penyelesaian Web 3.0. Kim memberitahu potensi pasaran Asia yang meluas, menandakan bahawa rantau ini dipersiapkan untuk menyesuaikan teknologi baharu dalam sains hayat.

Dr. Tuan Cao mempamerkan pencapaian besar LIFE AI dalam menerbitkan kajian genetik terbesar tentang autisme di Asia Tenggara, mengenal pasti 23 varian berkaitan autimse baharu sementara mengurangkan kos kajian sebanyak 10 kali sehingga 30 kali serta memastikan privasi dan ketelusan data.

Pakar bersetuju bahawa Asia mempunyai potensi untuk menjana projek berbilion dolar dan membentuk semula sains terpencar secara global.

