Snom élargit la série M5xx avec l'appareil terminal DECT M56

Avec sa conception compacte et robuste ainsi que sa certification IP67, le M56 est le compagnon idéal dans les environnements de travail exigeants.

Snom, la marque premium pour la communication professionnelle basée sur IP, présente le nouveau téléphone sans fil M56 qui complète la série M5xx.



Le M56 a été spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements complexes. Le boîtier robuste, étanche à la poussière et à l'eau, assure une protection fiable, tandis que la surface caoutchoutée et antibactérienne garantit toujours une prise en main sûre. Le grand écran couleur de 2,4 pouces offre une vue d'ensemble claire, tandis que le grand clavier facilite l'utilisation, même avec des gants de travail. Grâce à la certification IP67, le M56 résiste aux éclaboussures d'eau, aux chutes dans l'eau et même à la poussière ou à la boue, ce qui en fait un terminal mobile parfaitement adapté à une utilisation dans les ateliers, sur les chantiers ou à l'extérieur.

Un autre point fort du M56 est l'intégration transparente dans l'écosystèmeSnom M500. Tous les paramètres peuvent être facilement configurés via la station de base M500 en utilisant le provisionnement automatique (zero-touch provisioning). Les mises à jour logicielles sont effectuées « par voie hertzienne », assurant que l'appareil est toujours à jour.



Le M56 assure une sécurité maximale sur le lieu de travail grâce à ses fonctions de sécurité avancées. Le bouton d'alarme intégré, la fonction « homme bléssé » et la torche intégrée offrent une protection supplémentaire et positionnent cet appareil comme idéal pour les travailleurs isolés.

Avec un temps d'appel impressionnant de 12 heures en qualité audio HD et la prise en charge d'écouteurs Bluetooth, le M56 est l'ajout parfait à la série M500. Bien sûr, cet appareil portable dispose également de l'option "émulation d'appel partagé" (SCE) et de six touches fonctionnelles, qui peuvent être programmées au besoin.

Oliver Wittig, Senior Application Manager chez Snom, souligne : « Avec le M56, nous proposons un téléphone mobile puissant et robuste qui répond aux exigences des environnements de travail contraignants tout en offrant le plus haut niveau de convivialité. Comme le téléphone de bureau DECT M58 ou le combiné DECT M55 et la station de base double M500, le nouveau M56 peut être utilisé de manière flexible et offre en particulier aux exploitants d'entrepôts de taille moyenne, de magasins et de restaurants la possibilité de bénéficier de plateformes de télécommunications de pointe et de créer un environnement de travail sûr mais flexible. »



Principales caractéristiques du M56 :

Classe de protection IP67 : boîtier étanche à la poussière et à l'eau, mais aussi antibactérien

Caractéristiques de sécurité avancées : bouton d'alarme intégré et fonction « homme bléssé »

Convivialité : grand écran couleur de 2,4 pouces et grand clavier, torche intégrée

Flexibilité : temps de conversation de 12 heures et prise en charge Bluetooth.

