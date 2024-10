XS.com: ผู้นำในการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกในงาน Dubai Forex Expo 2024

THAILAND, October 3, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินหลายกลุ่มสินทรัพย์ชั้นนำมีความยินดีที่จะประกาศถึงการเป็นผู้นำในการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกสำหรับงาน Dubai Forex Expo ที่จะเกิดขึ้นงานนี้จัดขึ้นโดย HQMENA ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม ณ ศูนย์การประชุมดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์อันโด่งดังดูไบฟอเร็กซ์เอ็กซ์โปจะเป็นงานสำคัญสำหรับนักเทรดและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโดยเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่าย XS.comในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกได้ตอกย้ำถึงบทบาทของตนในฐานะผู้นำที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาในภาคการเงิน XS.com จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกลยุทธ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยทีมงานของบริษัทซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งจะมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยกำหนดอนาคตของการเทรดคุณไมเคิล ซวน ผู้อำนวยการบริหารที่ HQMENA ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือนี้โดยได้กล่าวดังนี้:“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ XS.com มาเป็นเป็นผู้นำในการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกของงาน Dubai Forex Expo ความทุ่มเทของพวกเขาในการพัฒนาประสบการณ์การเทรดนั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของงานเราอย่างสมบูรณ์แบบ เราร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน”คุณชาดี ซัลลูม ผู้อำนวยการภูมิภาค MENA ของ XS.com ยังได้กล่าวเสริมดังนี้:“การเป็นพันธมิตรกับ Dubai Forex Expo แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราต่อชุมชนนักเทรด เราตั้งตารอที่จะแบ่งปันควาเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ผู้นำในอุตสาหกรรมและนักเทรด”ผู้เข้าร่วมงาน Dubai Forex Expo จะได้พบกับการสนทนาเชิงลึก โอกาสในการสร้างเครือข่าย และโอกาสในการสำรวจเทรนด์ล่าสุดที่กำลังเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเทรด ด้วยการสนับสนุนของ XS.com งานนี้จะเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันความรู้ ความร่วมมือ และการเติบโตในอนาคตเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ HQMENAHuanQiao MENA (HQMENA) มุ่งมั่นในการเชื่อมโยงธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคนี้ โดยเชี่ยวชาญในด้านการค้าข้ามพรมแดนและการขยายตลาด HQMENA จัดการประชุมสำคัญและภารกิจทางการค้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่กว้างขวาง HQMENA มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เหล่านี้

