XS.com：領航全球，成為 2024 杜拜金融博覽會全球贊助商
Business News/ -- 全球領先的多資產金融科技和金融服務提供者XS.com欣然宣佈，正式成為即將舉行的杜拜金融博覽會（Dubai Forex Expo）的全球贊助商。
本次盛會由HQMENA主辦，將於10月7日和8日在著名的杜拜世界貿易中心（Dubai World Trade Center）隆重舉行。
杜拜金融博覽會是交易者與行業專家的盛會，為知識交流和人脈拓展提供了寶貴的平台。作為此次博覽會的全球贊助商，XS.com再次證明了其在推動金融行業發展中的領導地位。
作為全球贊助商，XS.com將積極與與會者互動，分享應對不斷變化的交易環境的獨到觀點和策略。XS.com的專業團隊，包括來自區域和全球的專家，將親臨現場，與參會者深入交流，共同探討塑造交易未來的真知灼見。
談及此次合作，HQMENA執行董事Michael Xuan表示：
“我們非常高興XS.com能成為杜拜金融博覽會的全球贊助商。他們致力於提升交易體驗的使命，與我們活動的願景不謀而合。我們期待與XS.com攜手，共同為所有參與者創造一個充滿活力的環境。”
XS.com MENA區域總監Shadi Salloum補充道：
“與杜拜金融博覽會的合作，再次體現了我們對交易社區的承諾。我們期待分享我們的專業知識與見解，並促進行業領袖和交易者之間的聯繫。”
杜拜金融博覽會的與會者將有機會參與深入的討論，拓展人脈，並探索塑造交易行業的最新趨勢。借助XS.com的贊助支援，本次活動將為知識分享、合作與未來發展提供一個無與倫比的平台。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力於為該地區的企業牽線搭橋，促進投資。HQMENA專注於跨境交易與市場拓展，組織了多次重要會議和交易活動，推動經濟合作和文化交流。
通過廣泛的關係網，HQMENA在促進戰略合作方面發揮了至關重要的作用。
XS Editorial Team
本次盛會由HQMENA主辦，將於10月7日和8日在著名的杜拜世界貿易中心（Dubai World Trade Center）隆重舉行。
杜拜金融博覽會是交易者與行業專家的盛會，為知識交流和人脈拓展提供了寶貴的平台。作為此次博覽會的全球贊助商，XS.com再次證明了其在推動金融行業發展中的領導地位。
作為全球贊助商，XS.com將積極與與會者互動，分享應對不斷變化的交易環境的獨到觀點和策略。XS.com的專業團隊，包括來自區域和全球的專家，將親臨現場，與參會者深入交流，共同探討塑造交易未來的真知灼見。
談及此次合作，HQMENA執行董事Michael Xuan表示：
“我們非常高興XS.com能成為杜拜金融博覽會的全球贊助商。他們致力於提升交易體驗的使命，與我們活動的願景不謀而合。我們期待與XS.com攜手，共同為所有參與者創造一個充滿活力的環境。”
XS.com MENA區域總監Shadi Salloum補充道：
“與杜拜金融博覽會的合作，再次體現了我們對交易社區的承諾。我們期待分享我們的專業知識與見解，並促進行業領袖和交易者之間的聯繫。”
杜拜金融博覽會的與會者將有機會參與深入的討論，拓展人脈，並探索塑造交易行業的最新趨勢。借助XS.com的贊助支援，本次活動將為知識分享、合作與未來發展提供一個無與倫比的平台。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力於為該地區的企業牽線搭橋，促進投資。HQMENA專注於跨境交易與市場拓展，組織了多次重要會議和交易活動，推動經濟合作和文化交流。
通過廣泛的關係網，HQMENA在促進戰略合作方面發揮了至關重要的作用。
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