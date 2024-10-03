XS.com：领航全球，成为 2024 迪拜金融博览会全球赞助商
Business News/ -- 全球领先的多资产金融科技和金融服务提供商XS.com欣然宣布，正式成为即将举行的迪拜金融博览会（Dubai Forex Expo）的全球赞助商。
本次盛会由HQMENA主办，将于10月7日和8日在著名的迪拜世界贸易中心（Dubai World Trade Center）隆重举行。
迪拜金融博览会是交易者与行业专家的盛会，为知识交流和人脉拓展提供了宝贵的平台。作为此次博览会的全球赞助商，XS.com再次证明了其在推动金融行业发展中的领导地位。
作为全球赞助商，XS.com将积极与与会者互动，分享应对不断变化的交易环境的独到观点和策略。XS.com的专业团队，包括来自区域和全球的专家，将亲临现场，与参会者深入交流，共同探讨塑造交易未来的真知灼见。
谈及此次合作，HQMENA执行董事Michael Xuan表示：
“我们非常高兴XS.com能成为迪拜金融博览会的全球赞助商。他们致力于提升交易体验的使命，与我们活动的愿景不谋而合。我们期待与XS.com携手，共同为所有参与者创造一个充满活力的环境。”
XS.com MENA区域总监Shadi Salloum补充道：
“与迪拜金融博览会的合作，再次体现了我们对交易社区的承诺。我们期待分享我们的专业知识与见解，并促进行业领袖和交易者之间的联系。”
迪拜金融博览会的与会者将有机会参与深入的讨论，拓展人脉，并探索塑造交易行业的最新趋势。借助XS.com的赞助支持，本次活动将为知识分享、合作与未来发展提供一个无与伦比的平台。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力于为该地区的企业牵线搭桥，促进投资。HQMENA专注于跨境交易与市场拓展，组织了多次重要会议和交易活动，推动经济合作和文化交流。
通过广泛的关系网，HQMENA在促进战略合作方面发挥了至关重要的作用。
XS Editorial Team
本次盛会由HQMENA主办，将于10月7日和8日在著名的迪拜世界贸易中心（Dubai World Trade Center）隆重举行。
迪拜金融博览会是交易者与行业专家的盛会，为知识交流和人脉拓展提供了宝贵的平台。作为此次博览会的全球赞助商，XS.com再次证明了其在推动金融行业发展中的领导地位。
作为全球赞助商，XS.com将积极与与会者互动，分享应对不断变化的交易环境的独到观点和策略。XS.com的专业团队，包括来自区域和全球的专家，将亲临现场，与参会者深入交流，共同探讨塑造交易未来的真知灼见。
谈及此次合作，HQMENA执行董事Michael Xuan表示：
“我们非常高兴XS.com能成为迪拜金融博览会的全球赞助商。他们致力于提升交易体验的使命，与我们活动的愿景不谋而合。我们期待与XS.com携手，共同为所有参与者创造一个充满活力的环境。”
XS.com MENA区域总监Shadi Salloum补充道：
“与迪拜金融博览会的合作，再次体现了我们对交易社区的承诺。我们期待分享我们的专业知识与见解，并促进行业领袖和交易者之间的联系。”
迪拜金融博览会的与会者将有机会参与深入的讨论，拓展人脉，并探索塑造交易行业的最新趋势。借助XS.com的赞助支持，本次活动将为知识分享、合作与未来发展提供一个无与伦比的平台。
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XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力于为该地区的企业牵线搭桥，促进投资。HQMENA专注于跨境交易与市场拓展，组织了多次重要会议和交易活动，推动经济合作和文化交流。
通过广泛的关系网，HQMENA在促进战略合作方面发挥了至关重要的作用。
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