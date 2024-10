XS.com: Liderando com Patrocínio Global na Dubai Forex Expo 2024

BRAZIL, October 3, 2024 / Business News / -- A XS .com, fornecedora líder em fintech e serviços financeiros multiativos, tem o prazer de anunciar seu Patrocínio Global para a próxima Dubai Forex Expo.Organizado pela HQMENA, este evento crucial ocorrerá nos dias 7 e 8 de outubro no renomado Dubai World Trade Center.A Dubai Forex Expo está programada para ser uma reunião de destaque para traders e especialistas do setor, oferecendo uma plataforma inestimável para troca de conhecimento e networking. Ao patrocinar este evento, a XS.com reafirma seu papel como líder no avanço do setor financeiro.Como Patrocinadora Global, a XS.com se engajará com os participantes, compartilhando insights e estratégias para navegar pelo cenário de trading em constante evolução. A equipe da empresa, incluindo especialistas regionais e globais, estará à disposição para interagir com os participantes e compartilhar conhecimentos que moldarão o futuro do trading.Comentando sobre a colaboração, Michael Xuan, Diretor Executivo da HQMENA, afirmou:“Estamos entusiasmados em ter a XS.com a bordo como Patrocinadora Global da Dubai Forex Expo. Sua dedicação em aprimorar a experiência de trading está totalmente alinhada com a visão do nosso evento. Juntos, esperamos criar um ambiente dinâmico para todos os participantes.”Shadi Salloum, Diretor Regional da XS.com para a região MENA, acrescentou:“Nos associar à Dubai Forex Expo destaca nosso compromisso com a comunidade de traders. Estamos ansiosos para compartilhar nossa experiência e insights, além de promover conexões entre líderes da indústria e traders.”Os participantes da Dubai Forex Expo podem esperar discussões esclarecedoras, oportunidades de networking e a chance de explorar as últimas tendências que estão moldando a indústria de trading. Com o patrocínio da XS.com, o evento está preparado para oferecer uma plataforma incomparável para compartilhamento de conhecimento, colaboração e crescimento futuro.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a HQMENAA HuanQiao MENA (HQMENA) é dedicada a conectar empresas e facilitar investimentos na região. Especializando-se em comércio transfronteiriço e expansão de mercado, a HQMENA organiza conferências importantes e missões comerciais que promovem cooperação econômica e intercâmbio cultural.Aproveitando sua extensa rede de contatos, a HQMENA desempenha um papel vital na promoção de parcerias estratégicas nessas áreas.

