XS.com、フォレックス・エキスポ・ドバイ2024のグローバルスポンサーとして協賛

JAPAN, October 3, 2024 / Business News / -- オンライン・トレーディング及び投資のためのグローバルなフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、フォレックス・エキスポ・ドバイのグローバルスポンサーを務めることを発表しました。HQMENAが主催するこのイベントは、10月7日・8日にドバイ・ワールド・トレード・センターで開催されます。フォレックス・エキスポ・ドバイは、トレーダーや専門家が参加し、最新情報の入手や交流のための権威ある業界イベントです。 XS .comは金融業界のリーダーとしてこのイベントのスポンサーとなり協賛します。当イベントでは、XS.comの地域担当の専門家チームが参加者と交流し、進化する投資環境に対応するための最新動向や戦略をご紹介します。HQMENAのエグゼクティブ・ディレクター、マイケル・シュアン氏は、次のように述べました。「XS.comをフォレックス・エキスポ・ドバイのグローバルスポンサーとして迎えることができ大変嬉しく思います。投資環境の向上への取り組みは、当イベントの理念と一致しています。すべての参加者にとって意義深い交流の場にしたいと考えています。」XS.comの中東・北アフリカ(MENA)地域担当ディレクター、シャディ・サルーム氏は「フォレックス・エキスポ・ドバイとのパートナーシップは、トレーディングコミュニティに対する当社の取り組みの一環です。専門知識や最新情報を提供し交流を深めることで、業界のリーダーやイベント参加者との関係性を築くことを期待しています。」と述べました。当イベントでは世界各国から参加者を迎え、最新情報の提供やディスカッション、トレーディング業界のトレンド、そして、さらなる促進に向けた交流の機会を展開します。XSグループについてXSグループ( XSまたは XS.com )は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。HQMENAについてHuanQiao MENA (HQMENA)は、中東・北アフリカ地域のビジネス連携を目指し、投資を促進しています。国境を越えた貿易と市場拡大を専門とするHQMENAは、経済協力と文化交流を促進する重要な会議や貿易使節団を主催しています。HQMENAは、広範なネットワークを活用し、これらの分野において戦略的パートナーシップの育成に重要な役割を果たしています。

