Le Syndicat des Métallos réitère son soutien aux tarifs douaniers sur les importations de certains produits en provenance de Chine et célèbre une victoire pour les travailleuses et travailleurs

Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos, a fait la déclaration suivante :

OTTAWA, Ontario, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Le Syndicat des Métallos continue d'appuyer la décision du gouvernement fédéral d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier, d'aluminium et de véhicules électriques en provenance de la Chine, afin de protéger les bons emplois canadiens et de promouvoir des pratiques commerciales équitables.



L'annonce faite aujourd'hui par la Vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, confirmant les droits de douane sur les véhicules électriques et la liste finale des produits concernés, renforcera l'économie et le marché du travail du Canada et protégera les bons emplois dans le secteur manufacturier.

Nous saluons la décision du gouvernement d'aller de l'avant avec ces mesures essentielles. Il ne s'agit pas de créer des barrières, mais de donner aux travailleuses et travailleurs canadiens une chance de défendre leurs emplois contre les pratiques commerciales déloyales qui nuisent à nos industries depuis bien trop longtemps. Bien que certaines entreprises canadiennes puissent être réticentes à ces mesures, le tableau d'ensemble est clair : il s'agit d'un pas en avant vers la sauvegarde de bons emplois et la construction d'industries nationales plus fortes.

Les travailleuses et travailleurs canadiens, en particulier dans le secteur manufacturier, soutiennent massivement l'implantation de ces tarifs parce qu'ils savent ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de commerce international ; mais de s'assurer que les bons emplois canadiens, bien rémunérés, sont protégés et que nous continuons à investir dans nos économies locales plutôt que de perdre des emplois au profit du marché international.

Le Syndicat des Métallos plaide depuis longtemps en faveur d'un renforcement des protections contre les pratiques commerciales déloyales, comme nous l'avons fait récemment en déposant des mémoires auprès du ministère des Finances pour réclamer une action décisive, en soulignant la nécessité d'utiliser l'article 53 du Tarif des douanes pour s'attaquer au dossier bien documenté de la Chine en matière de surcapacité, de dumping et d'atteintes aux droits de la personne. Nous considérons donc cette annonce comme une victoire pour les secteurs canadiens de l'acier et de l'aluminium.



L'annonce d'aujourd'hui confirme l'engagement du Canada à défendre les travailleuses et travailleurs et à veiller à ce que nos industries ne soient pas affaiblies par les capacités de production excédentaires et les pratiques d'exploitation de la Chine. Nous continuerons à faire pression pour que ces politiques soient pleinement mises en œuvre, pour que les échappatoires soient éliminées et nous resterons vigilants et plaiderons en faveur de nouvelles protections qui garantissent des conditions de concurrence équitables pour les travailleuses et les travailleurs du Canada.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et est le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, avec 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de notre solide expérience dans la création de lieux de travail plus sains, plus sûrs et plus respectueux, et dans la négociation de meilleures conditions de travail et d'une rémunération plus équitable - y compris de bons salaires, avantages sociaux et pensions.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, fsoucy@usw.ca, 873-355-2841

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.