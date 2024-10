Coup d’envoi de la Ligue des esports prévu en mars 2025 pour la Fédération émiratie des esports et ITW Universe

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec ITW Universe, la Fédération émiratie des esports annonce d’ici mars 2025 aux Émirats arabes unis le coup d’envoi de la Ligue des esports, l’une des premières du secteur des sports électroniques. Cette Ligue des esports s’inspire d’homologues d’importance majeure comme la ligue de basket-ball NBA, la ligue de football EPL ou la ligue de cricket IPL pour inaugurer un système inédit de franchise et de repêchage visant à redéfinir l’esprit compétitif du jeu.



La ligue mettra en vedette six équipes franchisées concourant dans plusieurs catégories de jeux, à savoir l’arène de bataille en ligne multijoueur, le tir à la première personne, la compétition sportive ou la course automobile, entre autres. Son modèle de repêchage représente une innovation du genre esport visant à promouvoir un équilibre dans la compétition et inspirer de nouveaux talents.

Des étapes de qualification internationales verront le jour début 2025, et récompenseront les champions de la catégorie amateurs en leur réservant des places dans le pool de repêchage qui leur donneront l’opportunité de concourir aux côtés de stars internationales. Cette approche renforcera la position des Émirats en tant que pôle mondial de l’esport.

Son Altesse le Cheikh Sultan Ben Khalifa Ben Chakhbout Al Nahyane, Président de la Fédération émiratie des esports en témoigne :

« La Ligue des esports réunira les éditeurs, les joueurs, les organisateurs et les marques autour des nouveaux contours de l’esport à dessiner dans la région. »

Vivek Chandra, Dirigeant d’ITW Universe, ajoute :

« Elle établira une nouvelle référence mondiale qui fera des Émirats arabes unis une destination de choix pour l’innovation dans l’esport et les talents qui l’accompagnent. »

Saïd Ali Al-Tahir, Secrétaire général de la Fédération, souligne quant à lui :

« La Ligue des esports propose une plateforme aux nouveaux talents et positionne les Émirats comme un leader mondial au sein de la communauté esport. »

Et Naïm Khan, Responsable des jeux et de l’esport chez ITW Universe de conclure :

« La Ligue des esports dépasse le concept d’un simple tournoi pour prendre la forme d’une expérience immersive de divertissement agrémentée de fan zones, d’événements communautaires et de performances en direct, qui élèvera les sports électroniques à l’échelle d’un divertissement sportif grand public. »

À l’appui d’un marché relatif aux PC et aux jeux vidéo ayant dégagé 92 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023, la Ligue des esports entend porter l’esport vers de nouveaux sommets en y intégrant des cadres sportifs éprouvés favorisant la naissance d’un écosystème durable pour le développement des talents et la compétition internationale.

Cette annonce ne fait que marquer le début d’un itinéraire fascinant, qui distinguera la Ligue des esports au titre d’un événement phare de sa catégorie à l’échelle planétaire.

Coordonnées : nayeem.k@itwconsulting.in

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca4080a3-0605-4ec8-b09f-307723f4f440

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.