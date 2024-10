Emirates E-Sports Federation & ITW Universe kündigen für März 2025 den Start der E-Gaming League (EGL) an

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Emirates E-Sports Federation kündigt in Zusammenarbeit mit ITW Universe den Start der E-Gaming League (EGL) an, einer bahnbrechenden E-Sport-Liga, die im März 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ihr Debüt geben soll. Die EGL wurde von großen Sportligen wie der NBA, der EPL und der IPL inspiriert und führt ein einzigartiges Franchise- und Draft-System ein, das darauf abzielt, das wettbewerbsorientierte Gaming neu zu definieren.

Die Liga wird sechs Franchise-Teams umfassen, die in verschiedenen Spielgenres gegeneinander antreten, darunter MOBA, FPS, Sport und Rennspiele. Das innovative Modell wird das erste seiner Art im E-Sport sein, das die Wettbewerbsgleichheit und neue Talente fördert.

Die globalen Qualifikationsspiele beginnen Anfang 2025 und bieten Top-Amateurspielern die Chance, sich einen Platz im Spieler-Draft zu sichern und an der Seite internationaler Stars anzutreten. Dieser Prozess wird die VAE als führendes globales Zentrum für E-Sport festigen.

Seine Hoheit Scheich Sultan Bin Khalifa Bin Shakbout Al Nahyan, Präsident des E-Sports-Verbands der Emirate, betonte:

„Die EGL wird Verlage, Spieler, Organisatoren und Marken vereinen, um die Zukunft des E-Sports in der Region zu gestalten.“

Vivek Chandra, Direktor von ITW Universe, dazu:

„Die EGL wird einen neuen globalen Maßstab setzen und die VAE zu einem wichtigen Ziel für E-Sport-Talente und -Innovationen machen.“

Saeed Ali Al-Tahir, Generalsekretär der Föderation, betonte:

„Die EGL bietet eine Plattform für neue Talente und positioniert die VAE als globalen Marktführer in der E-Sport-Community.“

Nayeem Khan, Head of Gaming/Esports bei ITW Universe, fügte hinzu:

„Die EGL ist mehr als nur ein Turnier – sie ist ein umfassendes Unterhaltungserlebnis mit Fanzonen, Community-Events und Live-Auftritten, das den Esport in die Mainstream-Sportunterhaltung hebt.“

Da der PC- und Spielemarkt im Jahr 2023 einen Umsatz von 92 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, zielt die EGL darauf ab, den E-Sport auf ein neues Niveau zu heben, indem sie bewährte Sportstrukturen einbezieht und ein nachhaltiges Ökosystem für die Talentförderung und den globalen Wettbewerb schafft.

Diese Ankündigung markiert den Beginn einer aufregenden Reise, die die EGL als Vorzeige-Event in der globalen Esport-Landschaft positioniert.

Kontakt: nayeem.k@itwconsulting.in

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca4080a3-0605-4ec8-b09f-307723f4f440

