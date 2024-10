اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية و ITW Universeيكشفان عن إطلاق النسخة الأولى من دوري الألعاب الإلكترونية  (EGL)في مارس 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون معITW Universe ، عن إطلاق دوري الألعاب الإلكترونية (E-Gaming League, EGL)، وهو دوري رائد للرياضات الإلكترونية من المقرر أن تنطلق نسخته الافتتاحية في مارس 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعدّ هذا الدوري المستحدث بمثابة حدث رياضي مستوحى من البطولات الرياضية الكبرى مثل NBA وEPL وIPL، ويقدم نظامًا فريدًا من الألعاب المبنية على الامتياز وتوزيع اللاعبين يهدف إلى إعادة تعريف الألعاب التنافسية

سيضم الدوري ست فرق امتياز تتنافس عبر مجموعة متنوعة من الألعاب، بما في ذلك MOBA وFPS والرياضة وسباقات السيارات. سيكون نموذجه المبتكر هو الأول من نوعه في الرياضات الإلكترونية، مما يعزز التوازن التنافسي ويدعم المواهب الجديدة

ستبدأ مرحلة التصفيات العالمية في أوائل عام 2025، ما يوفر لأبرز اللاعبين الهواة فرصة للانضمام إلى قائمة توزيع اللاعبين والتنافس جنبًا إلى جنب مع النجوم الدوليين. من شأن هذه العملية أن تسمح بترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للرياضات الإلكترونية

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال سمو الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان Sheikh Sultan Bin Khalifa Bin Shakbout Al Nahyan ، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة الإلكترونية:

"ستعمل EGL على توحيد ناشري المحتوى واللاعبين والمنظمين والعلامات التجارية لتشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية في المنطقة

وقال Vivek Chandra ، مديرITW Universe:

"سيضع EGL معيارًا عالميًا جديدًا، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسة للمواهب والابتكار في مجال الرياضات الإلكترونية

من جانبه، أكد سعيد علي الطاهر Saeed Ali Al-Tahir، الأمين العام للاتحاد

"يوفر EGL منصة للمواهب الجديدة ويعزّز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائدة عالميًا في مجتمع الرياضات الإلكترونية

وأضاف Nayeem Khan ، رئيس قسم الألعاب/الرياضات الإلكترونية فيITW Universe:

"يشكّل دوري EGL أكثر من مجرد بطولة – إذ يمثّل تجربة ترفيهية غامرة تضمّ المساحات المخصّصة للمشجعين والفعاليات المجتمعية والعروض الحية، للارتقاء بمستوى الرياضات الإلكترونية لتضاهي فعاليات الترفيه الرياضي العالمي

ومع تسجيل سوق أجهزة الكمبيوتر والألعاب إيرادات بقيمة 92 مليار دولار في عام 2023، يهدف EGL إلى الارتقاء بالرياضات الإلكترونية إلى آفاق جديدة من خلال دمج أطر مثبتة للمشاركة الرياضية، وإنشاء منظومة مستدامة لتنمية المواهب والمنافسة العالمية

يمثل هذا الإعلان بداية رحلة مثيرة، يرسخ مكانة دوري الألعاب الإلكترونية E-Gaming League, EGL)) كحدث رئيس في منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية

