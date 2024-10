Preo Express - Ledande Flyttfirma i Stockholm

1. PREO EXPRESS - flyttfirma i Stockholm 2. PREO EXPRESS - flyttfirma i Stockholm 3. PREO EXPRESS - flyttfirma i Stockholm 4. PREO EXPRESS - flyttfirma i Stockholm

Preo Express ser fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativa flyttjänster och skapa positiva upplevelser för kunder i hela Stockholm.

STOCKHOLM, SWEDEN, October 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Preo Express, en framstående flyttfirma i Stockholm , har sedan starten år 2000 erbjudit expertis inom både företags- och privatflyttning. Med över två decennier av erfarenhet i branschen har företaget framgångsrikt genomfört tusentals flyttjobb av alla storlekar.Preo Express ( flyttjänster Stockholm flyttfirma Stockholm ) har en stark förankring inom hushållsflyttningar, vilket alltid har varit en hörnsten i verksamheten. Företaget erbjuder en komplett lösning för flytt, från packning till inredning, och gör det möjligt för kunder att välja hur mycket eller lite de vill involvera företaget i processen.Som en fullservice flyttfirma erbjuder Preo Express tjänster som hushållsflyttningar, kontorsflyttningar, lagring och städning. Om så önskas kan företaget även erbjuda packning och montering/demontering av möbler.Kunder har uttryckt stor tillfredsställelse med Preo Express tjänster:Andrea Utas: "Jag är väldigt nöjd. Flytthjälpen och städhjälpen var snabba och hjälpsamma och alla har varit väldigt kommunikativa, samt kommit i tid."Henrik Petri: "Vi är väldigt nöjda med PREO express och deras flytthjälp! Proffsigt bemötande, trevlig personal samt ett bra pris. Vi har anlitat dem flera gånger och alltid varit mycket nöjda."Emma Johansson: "Jag är supernöjd med Preos flytt- och städhjälp. Flyttkillarna var snabba och effektiva men även försiktiga. Städningen var också bra! Så himla skönt att slippa städa avlopp och skåp. Dessutom fick jag allt detta för ett väldigt bra pris. Deras flexibilitet var också ett stort plus för mig. Skulle absolut rekommendera Preo!"Preo Express ser fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativa flyttjänster och skapa positiva upplevelser för kunder i hela Stockholm.För mer information, vänligen besök preo.se eller kontakta oss via telefon på 08-710 21 47.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.