MISE À JOUR : La conférence 2024 sur le développement du secteur des nouvelles énergies et de l’investissement a fermé ses portes

CHANGZHOU, Chine, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence 2024 sur le développement du secteur des énergies nouvelles et l’investissement à Changzhou s’est ouverte le 26 septembre dernier. Elle a rassemblé des universitaires, des experts, des représentants d’entreprises nationales et internationales et des institutions financières autour des thèmes de la collaboration et du développement.

Au total, 42 projets ont été actés, soit un investissement de 39,7 milliards de yuans. Neuf d’entre eux seront financés par des fonds étrangers à concurrence de 1,16 milliard de dollars. Dix institutions financières régionales se sont également contractuellement engagées en faveur de financements pour un montant totalisant 120 milliards de yuans.

Naissance de la Capitale chinoise des énergies nouvelles

Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information a inauguré des initiatives d’identité industrielle, telles que la « Vallée de la vision chinoise » à Hangzhou ou la « Capitale de l’innovation magnétique » à Ningbo. Changzhou a été baptisée « Capitale chinoise des nouvelles énergies ». La ville a développé un écosystème industriel complet, regroupant la production, le stockage, la transmission, l’application et la mise en réseau de l’énergie. À l’appui de fondations bien ancrées dans le domaine des nouvelles énergies, Changzhou se distingue comme la locomotive de valeur ajoutée manufacturière de la province du Jiangsu en établissant deux parcs industriels de niveau national spécialisés dans les équipements de fabrication intelligents et les nouveaux matériaux carbone, dont cinq pôles dépassant la valeur de mille milliards de yuans.

Changzhou présente ses succès en tant que « Capitale des énergies nouvelles » à travers le prisme de trois ensembles de données temporelles. Le projet CATL Jiangsu, valorisé à hauteur d’un milliard de yuans, n’a duré que 363 jours entre la signature et le démarrage de la production. Pesant aujourd’hui plusieurs milliards de yuans, Li Auto est passée du statut de start-up à celui d’entreprise ayant dégagé plus de 123,8 milliards de yuans de chiffre d’affaires en six ans. En outre, le secteur des véhicules nouvelles énergies de Changzhou a fait évoluer son modèle depuis la production à petite échelle vers une infrastructure collaborative à grande échelle en quatre ans, les volumes passant de 112 000 unités en 2021 à 678 000 en 2023, pour raisonnablement dépasser les 800 000 unités cette année.

Nouveaux projets d’investissements majeurs à Changzhou

Changzhou s’est classée troisième dans l’édition 2024 du rapport Hurun pour sa concentration du nouveau secteur énergétique chinois, et maintient sa première place sur le podium de l’engouement des investissements pour la troisième année consécutive. Quatre acteurs économiques locaux des nouvelles énergies ont décroché le statut de licorne et cinq sociétés, dont CATL, BYD et Li Auto, intégrées au dernier classement Hurun Global 500, ont choisi d’investir à Changzhou.

Des projets majeurs tels que celui d’ArcelorMittal Luxembourg, celui de la base des pièces détachées de Li Auto, ou encore celui de Bayer Medical Equipment Hong Kong se sont installés à Changzhou, en raison de son attractif environnement commercial. Depuis 2020, la ville a attiré 10,59 milliards de dollars d’investissements étrangers.

Lors de la conférence, Ju Gwang-deok, maire de la ville jumelée avec Changzhou, Namyangju en Corée du Sud, a mis l’accent sur le renforcement de la coopération dans le nouveau secteur énergétique. Trente entreprises ont été récompensées pour leur contribution majeure à l’arrivée d’investissements étrangers. De plus, le « Guide des services pour les étrangers résidant à Changzhou », une ressource disponible en plusieurs langues, a été conçu pour aider les expatriés vivant et travaillant dans la ville.

Nouvelles pistes : les industries du futur vont de l’avant

L’écologie, la décarbonation, la numérisation et le développement durable constituent les grandes préoccupations de notre époque. Changzhou accueillera différentes collaborations stratégiques, plateformes d’innovation et événements nationaux, notamment le deuxième Concours d’innovation de l’industrie électronique énergétique. Un accord de coopération stratégique visant à renforcer l’industrialisation de la ville y sera également signé. En outre, le Centre d’innovation technologique des batteries de stockage d’énergie et d’énergie de pointe du Jiangsu a été inauguré.

Afin d’attirer les investissements dans les industries d’avenir, Changzhou a créé le plus grand fonds de financement des nouvelles énergies du Jiangsu en le dotant de 5 milliards de yuans. À l’ordre du jour de l’événement figurait également la signature de plusieurs projets de fonds, notamment le Fonds scientifique pour les technologies dures Yangtze River Delta Hard Technology Scientist Fund pesant 2 milliards de yuans ou le Fonds de capital-risque Yuanzheng Venture Capital Fund doté de 1,68 milliard de yuans, pour une valeur totale de 6,305 milliards de yuans.

Changzhou fait progresser l’intégration « Véhicules-Énergie-Routes-Cloud », en pilotant des programmes pilotes visant des parcs à émissions de carbone quasi nulles et des projets de micro-réseaux intelligents. Elle favorise le développement de nouveaux modèles économiques, notamment des centrales électriques virtuelles et des agrégateurs de charge afin de devenir une référence nationale en matière de neutralité carbone.

À l’avenir, le nouveau périmètre énergétique de Changzhou est appelé à s’étendre avec l’émergence d’opportunités d’investissement dans des domaines majeurs tels que la biologie synthétique, l’économie de basse altitude, les véhicules nouvelles énergies intelligents connectés, les batteries à semi-conducteurs, l’énergie à hydrogène, les semi-conducteurs de troisième génération et l’intelligence artificielle, la robotique et les machines mères industrielles.

