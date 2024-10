Sascha Pallenberg 和 Rikesh Shah 领衔 Tomorrow.Mobility 大会

巴塞罗那,西班牙, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第四届 Tomorrow.Mobility World Congress(TMWC)将于 11 月 5 日至 7 日在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 场馆举行。大会将设有超过 200 位演讲嘉宾参与的会议项目,旨在加速全球采用新的可持续城市出行模式。 参与会议的专家包括数字化转型专家 Sascha Pallenberg 和伦敦交通局(Transport for London)开放式创新前负责人 Rikesh Shah。



本届 TMWC 由 Fira de Barcelona 和 European Institute of Innovation and Technology(欧盟下属机构)旗下的 EIT Urban Mobility 联合举办,主题为“Move Better”。大会将围绕实现出行模式转变的十大关键主题举办 50 场会议,主题涵盖:新型出行服务、公共交通、自主出行、最后一公里物流、出行数据、宜居空间出行基础设施、零排放和低排放出行、主动出行、道路安全以及包容性出行。

数字化转型专家 Sascha Pallenberg 将担任 2024 年 TMWC 的主旨发言人之一。 Pallenberg 目前是德国可持续发展平台 Aware 的首席意识官,此前曾担任 Daimler AG 的数字化转型负责人。 他以博主身份开启了自己的职业生涯,创立了 Mobilegeeks,并持续通过博客和播客推动可持续的数字化转型。

第二位主旨发言人是著名公共部门创新专家、现任英国创新采购赋能中心(Innovation Procurement Empowerment Centre)负责人 Rikesh Shah。 Shah 在伦敦交通局(TfL) 工作了 22 年,期间担任过多个职位,包括开放式创新负责人。 他为伦敦交通局首个开放式创新部门的建立做出了重要贡献,该部门致力于促进公共和私营部门合作以改善交通服务。

演讲嘉宾还包括来自 Drive Sweden、 Mercedes-Benz AG、CARNET、Ontario Vehicle Innovation Network、POLIS 网络和欧盟委员会(European Commission)等公司和机构的专家。

迈向城市新格局

该活动将设有一个展区,并将与以下活动同期举行:Smart City Expo World Congress(关于城市和智慧城市解决方案的峰会)、Tomorrow.Building(关注建筑和城市基础设施绿色和数字化转型的论坛)以及Tomorrow.Blue Economy(旨在充分利用海洋资源实现可持续经济增长)。

本次活动将汇聚 1,100 多家参展商、850 个城市的代表、700 多名国际专家以及逾 25,000 名与会者。

媒体注册请点击此处

媒体垂询请联系:

Salvador Bilurbina

电子邮件:sbilurbina@firabarcelona.com

电话号码:+34628162674

本公告所附照片可通过以下链接获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/515bf86c-c3c9-49fb-b1f6-667d1d4d83b5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.