UBiqube เสริมความแข็งแกร่งให้กับคณะกรรมการบริหารด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และการรักษาความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ AgileOps และการขยายตัวทั่วโล…

ดับลิน, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ UBiqube ผู้นำด้านระบบคลาวด์แบบไฮบริดและระบบอัตโนมัติสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัย ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์สองท่าน ได้แก่ Jean-David Lehmann-Charley และ Ahmed Guetari ให้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร ผู้นำทั้งสองมีความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางในด้านเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีคลาวด์ พร้อมด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการพิสูจน์ผลงานมาแล้วในด้านการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตอุตสาหกรรมผู้ให้บริการ



การเข้ามาเสริมทีมบริหารนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญสำหรับ UBiqube เนื่องจากบริษัทกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่การทำงานแบบ Agile Ops โดยใช้โซลูชันระบบอัตโนมัติที่ปรับขนาดได้สำหรับแนวปฏิบัติแบบ CloudOps, NetOps และ SecOps ผู้บริหารดังกล่าวจะจับมือร่วมกับกรรมการบริหารที่โดดเด่นของเราจาก NTT และ Fujitsu และเติมเต็มคณะกรรมการบริหารด้วยทักษะที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมของ UBiqube มาใช้

Jean-David Lehmann-Charley ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายระดับภูมิภาคของระบบนิเวศ Cortex ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และในลาตินอเมริกาสำหรับ Palo Alto Networks โดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านการขายที่ซับซ้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมในตลาดระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และลาตินอเมริกาที่ Palo Alto และก่อนหน้านั้นที่ Juniper Jean-David เป็นผู้นำด้านการขายเชิงผู้ประกอบการ ความเชี่ยวชาญและความเฉียบแหลมที่เขามีในด้านนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลของ UBiqube “ผมยินดีที่ได้รับโอกาสที่จะมีส่วนเสริมสร้างการเติบโตและชื่อเสียงของ UBiqube ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบไฮบริดคลาวด์” Jean-David กล่าว “ในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ายุ่งยากในด้านความซับซ้อนและเครื่องมือที่เพิ่มมากขึ้น การทำให้ UBiqube มุ่งเน้นไปยังโซลูชันที่ช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานด้านคลาวด์และการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบอัตโนมัติ ถือเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม นี่คือความพยายามที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีพร้อมที่จะรับมือกับ "สึนามิ AI" ที่กำลังจะมาเยือน

Ahmed Guetari ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ให้บริการที่ F5 โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มานานกว่า 20 ปีจากการทำงานที่ Juniper และปัจจุบันที่ F5 นับได้ว่า Ahmed เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับอุตสาหกรรมและมีใจรักในการส่งมอบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์จุดประสงค์ เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง และความเป็นผู้นำของเขาหยั่งรากฐานลึกมาจากความเข้าใจถึงความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของลูกค้า เขาคือนักเทคโนโลยีภาคสนามที่คณะกรรมการบริหาร UBiqube ต้องการ “การบรรจบกันระหว่างกระบวนทัศน์ระบบคลาวด์และเครือข่าย การเกิดขึ้นของ Edge ซึ่งเป็นคลาวด์พร็อกซี (Cloud Proxy) และการเติบโตแบบก้าวกระโดดของศูนย์ข้อมูล ทั้งหมดนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการการประมวลผล AI สุดคณานับ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เรียกร้องให้มีโซลูชันที่เน้นการปรับขนาดการดำเนินงานผ่านการลดความซับซ้อนและกระบวนการอัตโนมัติ UBiqube ถือเป็นแนวหน้าในด้านนวัตกรรมนี้ พร้อมได้แสดงฝึมือในด้านนี้ให้ลูกค้าเห็นและได้แสดงให้เห็นถึงกรณีการใช้งานต่างๆ” Ahmed กล่าว “ผมมีไฟแรงที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ UBiqube พร้อมช่วยทีมในการเดินก้าวต่อไปของการเติบโต”

Nabil Souli CEO ของ UBiqube กล่าวต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการชุดใหม่ว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่จะแสดงการรับรองที่ Jean-David และ Ahmed ได้เพิ่มเข้ามาเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารของเรา ประสบการณ์และความรู้ด้านอุตสาหกรรมของพวกเขาจะมีค่าอย่างยิ่งในขณะที่เราขยายขนาดการดำเนินงานและขยายเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป การแนะแนวทางจากพวกเขาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือของเรากับผู้บูรณาการระบบ และทำให้เราสามารถขับเคลื่อนการนำความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมาใช้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเพื่อรองรับความท้าทายด้าน AI ได้”

เกี่ยวกับ UBiqube:

UBiqube ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบอัตโนมัติสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ที่มุ่งลดความซับซ้อนของ Cloud, Netops และ Secops ได้อย่างมาก เราเป็นพันธมิตรกับผู้บูรณาการระบบชั้นนำทั่วโลกเพื่อออกแบบและส่งมอบโซลูชันเฉพาะที่ตอบโจทย์ความซับซ้อนของภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.ubiqube.com

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Colin Fernandes หัวหน้าฝ่ายการตลาด

อีเมล: cfe@ubiqube.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.