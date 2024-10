UBiqube Memperkuat Dewan Direksi dengan Melantik Veteran di Bidang Cloud dan Keamanan guna Mendorong Visi dan Ekspansi Global AgileOps

DUBLIN, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, pemimpin dalam kancah automasi infrastruktur keamanan dan cloud hibrida, hari ini mengumumkan pelantikan dua eksekutif kawakan, Jean-David Lehmann-Charley dan Ahmed Guetari, ke dalam jajaran anggota Dewan Direksinya. Kedua pemimpin tersebut menghadirkan keahlian ekstensif di bidang teknologi jaringan, keamanan, dan cloud, dengan rekam jejak yang terbukti dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan di industri penyedia layanan.



Pelantikan mereka dilakukan pada masa yang penting bagi UBiqube ketika perusahaan ini tengah memulai perjalanan Agile Opsnya, dengan menerapkan beragam solusi otomatis dan dapat diskalakan untuk praktik CloudOps, NetOps, dan SecOps. Mereka akan bergabung dengan para direktur kami yang terhormat dari NTT dan Fujitsu, serta akan melengkapi dewan direksi kami dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendorong pengadopsian inovasi UBiqube.

Jean-David Lehmann-Charley adalah VP Penjualan Regional, ekosistem Cortex EMEA dan Latam di Palo Alto Networks. Ia menghadirkan pengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang penjualan kompleks, baik langsung maupun tidak langsung, di pasar jaringan & keamanan di seluruh EMEA dan Latam di Palo Alto, dan sebelumnya di Juniper. Jean-David merupakan pemimpin penjualan dengan pola pikir kewirausahaan; ketajaman dan keahlian lapangannya akan sangat penting bagi tata kelola UBiqube. “Saya dengan senang hati menyambut peluang untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan reputasi UBiqube sebagai penyedia solusi automasi cloud Hibrida,” ujar Jean-David. “Dalam industri yang dikenal menderita pembengkakan kompleksitas dan alat bantu, hati saya tergerak melihat UBiqube berfokus pada solusi yang menyederhanakan operasi Cloud dan Keamanan melalui automasi. Ini merupakan upaya yang penting demi memastikan infrastruktur TI siap menghadapi ‘Tsunami AI' yang akan datang.

Ahmed Guetari adalah GM dan VP produk untuk Penyedia Layanan di F5. Ia menghadirkan pengalaman industri selama lebih dari 20 tahun bersama Juniper, dan kini F5. Ahmed merupakan pemikir strategis terkemuka yang dikenal luas dalam dunia industri yang berhasrat untuk menghadirkan teknologi yang memiliki tujuan. Ia merupakan kepala hands-on product (produk yang memerlukan interaksi langsung), dan kepemimpinannya berakar dari pemahamannya akan realitas operasional pelanggannya. Ia adalah ahli teknologi lapangan yang diperlukan oleh dewan UBiqube. “Penyatuan paradigma Cloud dan jaringan, munculnya edge sebagai proksi cloud, dan pertumbuhan pusat data secara eksponensial, semuanya ditujukan untuk mengatasi kebutuhan pemrosesan AI yang sangat besar. Tren transformasi ini memerlukan solusi yang berfokus pada operasi penskalaan melalui penyederhanaan dan automasi proses. UBiqube memimpin bidang inovasi ini dan telah mendemonstrasikan hal ini kepada berbagai pelanggan dan kasus penggunaan,” ujar Ahmed. “Saya merasa antusias dapat bergabung dengan dewan UBiqube dan membantu tim membuka babak baru pertumbuhan mereka.”

Nabil Souli, CEO UBiqube, menyambut kedua anggota baru dewan direksi itu: “Saya merasa tersanjung dan bangga akan dukungan yang tercermin dari pelantikan Jean-David dan Ahmed ke dalam jajaran anggota dewan kami. Pengalaman dan pengetahuan industri mereka akan sangat berharga saat kami memperluas operasi kami dan terus berekspansi menuju pasar global. Bimbingan mereka akan memperkuat kemitraan kami dengan para integrator sistem dan memungkinkan kami mendorong pengadopsian ketangkasan operasional untuk infrastruktur TI yang menghadapi tantangan AI.”

Tentang UBiqube:

Berkantor pusat di Dublin, Irlandia, UBiqube merupakan penyedia terkemuka automasi infrastruktur yang ditujukan untuk menyederhanakan Cloud ops, Netops, dan Secops secara signifikan. Kami bermitra dengan integrator sistem terkemuka di seluruh dunia untuk merancang dan menghadirkan solusi yang dirancang khusus untuk mengatasi kompleksitas lanskap infrastruktur TI yang terus berubah. Pelajari lebih lanjut di www.ubiqube.com .

