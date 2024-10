Oxalys intègre deux nouveaux talents dans son équipe

Oxalys, éditeur Saas spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses, complète son équipe en annonçant les nominations de sa Product Owner et de son Responsable de Production Saas.

Audrey PRUDENT, Product Owner chez Oxalys

Dans ce contexte, elle sera chargée de faire évoluer les solutions d’Oxalys, de proposer des enrichissements fonctionnels pour répondre aux évolutions des pratiques achats et à leur digitalisation. Sa connaissance des acteurs du marché, et sa proximité avec les équipes marketing et commerciales, lui permettront de donner corps et faire vivre la Road Map Oxalys, prise en charge par nos équipes de développement et de qualité logicielle. Pour mener à bien sa mission, elle peut compter sur une solide expérience professionnelle en achat et en approvisionnement acquise dans les secteurs du luxe et de la mode. Puis sur des fonctions de Consultante Senior sur des missions d’accompagnement à la mise en place de SI achats et sur des missions de conseil sur des domaines achats.

Vianney MONTAGNE, Responsable de Production Saas chez Oxalys

Exclusivement délivrée en mode Saas, l’offre d’Oxalys s’appuie sur une infrastructure industrielle, hautement disponible et sécurisée. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Vianney MONTAGNE sera chargé de renforcer et faire évoluer les infrastructures de production, afin d’accompagner la forte croissance de l’activité du Groupe Oxalys, de maintenir l’excellence du niveau de service et de répondre aux exigences grandissantes de sécurité. Expert reconnu sur le marché, Vianney MONTAGNE a occupé de nombreux postes de management.

Laurent Guillot, Directeur Général chez Oxalys « Nous sommes heureux d’accueillir Audrey PRUDENT et Vianney MONTAGNE qui vont nous permettre d’accompagner notre nouvelle stratégie de croissance et de répondre efficacement aux attentes de nos clients. Notre solide développement en France et en Europe nous amène à favoriser la promotion interne, à développer l’expertise de nos talents, à les faire monter en compétence et à créer un collectif soudé qui partage une vision de long terme. »

