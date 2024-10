Tactical Management kündigt die Übernahme von Quarero Marketing Accelerator an

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Tactical Management, eine international tätige Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Hongkong, freut sich, den erfolgreichen Erwerb von Quarero Marketing Accelerator mit Sitz in Dubai durch eines der von ihr beratenen Investmentvehikel bekannt zu geben. Tactical Management's Engagement, Werte und Wachstum in verschiedenen Sektoren zu schaffen, wird durch diesen strategischen Kauf demonstriert, der darauf abzielt, strategische und operative Unterstützung zu bieten.

Marcus Köhnlein, Partner bei Tactical Management und CEO von Quarero, wird das Management des Quarero Marketing Accelerator leiten. Das Unternehmen wird in die sektorspezifische Marketing Plattform-Holding von Tactical Management eingegliedert, wodurch die Fähigkeit des Unternehmens verbessert wird, umfassende und innovative digitale Marketinglösungen anzubieten.

Die wichtigsten Vorteile der Akquisition:

Verbesserte Fähigkeiten: Die Akquisition kombiniert die strategische Expertise von Tactical Management mit den innovativen Marketinglösungen von Quarero und bietet den Kunden unübertroffene digitale Marketingdienstleistungen.

Maßgeschneiderte Strategien: Durch die Nutzung von Quareros tiefgreifendem Wissen über Algorithmen können Kunden maßgeschneiderte Strategien erwarten, um ihre Online-Präsenz und Markenbekanntheit zu maximieren.

Erweiterte Dienstleistungen: Durch diese Übernahme kann Tactical Management sein Portfolio erweitern und seinen Kunden eine umfassende Palette an Marketinglösungen anbieten.

Über Tactical Management:

Das von Dr. Raphael Nagel gegründete Unternehmen Tactical Management widmet sich der Erschließung des Potenzials von Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Performance, notleidenden Immobilien und notleidenden Krediten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, durch strategische und operative Unterstützung einen außergewöhnlichen Wert zu schaffen und den langfristigen Erfolg zu fördern. Dr. Raphael Nagel und sein Team bei Tactical Management verfolgen einen umfassenden Ansatz, der Folgendes umfasst:

Private Equity: Spezialisiert auf Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit vorübergehend negativem EBITDA, identifiziert Tactical Management Möglichkeiten für strategische Interventionen zur Ertragssteigerung. Dieser Ansatz beinhaltet eine umfassende Restrukturierung und maßgeschneiderte operative Unterstützung.

Distressed Real Estate Opportunities: Das Unternehmen investiert in Wohn-, Gewerbe- und Parkimmobilien und zielt dabei auf Vermögenswerte mit Aufwärtspotenzial ab, die durch Neupositionierung und Umbau maximiert werden können, wodurch verborgene Werte freigesetzt und erhebliche Renditen erzielt werden können.

Notleidende Kredite (NPLs): Tactical Management sucht aktiv nach Möglichkeiten für besicherte und unbesicherte notleidende Kredite, nutzt notleidende Kredite und bietet Lösungen an, von denen sowohl Schuldner als auch Gläubiger profitieren.

Über Quarero Marketing Accelerator:

Quarero Marketing Accelerator ist auf Lösungen für soziale Medien und digitales Marketing spezialisiert. Quarero ist bekannt für sein schnelles und effizientes Content-Management und bietet innovative Strategien zur Verbesserung der Online-Präsenz und des Brandings seiner Kunden. Das Team des Unternehmens aus Branchenexperten, Marketingspezialisten und Mathematikern verfügt über ein tiefes Verständnis von Algorithmen, um maßgeschneiderte Content-Management- und Social-Media-Strategien zu entwickeln.

„Wir freuen uns, Quarero Marketing Accelerator in der Tactical Management-Familie willkommen zu heißen“, sagt Dr. Raphael Nagel, Founding Partner von Tactical Management. „Diese Akquisition passt perfekt zu unserer Mission, Werte und Wachstum zu fördern, und wir freuen uns auf die erweiterten Möglichkeiten, die diese Partnerschaft unseren Kunden bieten wird.“

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

