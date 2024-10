Tactical Management vende con éxito de su participación en DATATRONICS

MADRID, SPAIN, October 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Tactical Management, una empresa de private equity, se complace en anunciar que un vehículo de inversión bajo su asesoramiento ha vendido con éxito su participación en DATATRONICS, un integrador de sistemas Telco líder con más de dos décadas de experiencia en la industria de las telecomunicaciones.

Desde su creación en 1996, DATATRONICS ha sido un actor clave en el suministro de soluciones innovadoras y de alto valor a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. La empresa está especializada en una serie de áreas críticas, como señalización, redes centrales de paquetes y voz, transformación de redes 5G, gestión de políticas, inteligencia de red, fraude y seguridad, sincronización de tiempo y frecuencia, y roaming. Con una fuerte presencia en Europa y América, DATATRONICS se asocia con empresas tecnológicas líderes y emplea a un equipo de ingenieros con experiencia internacional para entregar proyectos en varias regiones.

«Tactical Management esta contenta de haber apoyado a DATATRONICS en su viaje de crecimiento e innovación», dijo el Dr. Raphael Nagel (LL.M.) de Tactical Management. «Nuestro papel en la orientación y el apoyo a la empresa a medida que amplió sus capacidades y su presencia en el mercado pone de relieve nuestro compromiso de liberar el potencial de las empresas de bajo rendimiento e impulsar un valor significativo a través de intervenciones estratégicas.»

Como inversor activo a escala Internacional especializado en situaciones especiales y activos problemáticos, Tactical Management se centra en la identificación y capitalización de oportunidades en empresas en dificultades, activos inmobiliarios problemáticos y préstamos improductivos. El éxito de la venta de DATATRONICS refuerza la estrategia de Tactical Management de crear valor mediante mejoras operativas específicas y orientación estratégica.

Para más información sobre Tactical Management y su cartera de inversiones, visite www.tacticalmanagement.ae.

Acerca de Tactical Management: Tactical Management es una empresa de private equity especializada en liberar el potencial de empresas en dificultades, activos inmobiliarios en dificultades y préstamos morosos. Con el objetivo de impulsar el valor y el crecimiento a través del apoyo estratégico y operativo, Tactical Management invierte en una amplia gama de sectores y tipos de activos.

Acerca de DATATRONICS: Fundada en 1996, DATATRONICS es un integrador de sistemas líder para operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios. La compañía ofrece una amplia gama de soluciones, incluyendo transformación de redes 5G, inteligencia de red y servicios de seguridad, con una sólida trayectoria en proyectos internacionales en toda Europa y América.



