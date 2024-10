Tactical Management veräußert erfolgreich Beteiligung an Knowingo

AMSTERDAM , NETHERLANDS, October 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- Tactical Management, ein weltweit anerkannter Turnaround-Investor, freut sich bekannt zu geben, dass ein von ihm beratenes Investmentvehikel seine Beteiligung an Knowingo, einer führenden Smart-Learning-Plattform, die für ihren innovativen Einsatz von KI und Gamification zur Verbesserung der Mitarbeiterausbildung bekannt ist, erfolgreich verkauft hat.

Knowingo wurde 2015 gegründet und hat sich schnell den Ruf erworben, das Lernen in Unternehmen zu revolutionieren, indem es einen messbaren Wissenszuwachs bietet und die Wissenslücke auf unterhaltsame und effektive Weise schließt. Die Plattform versetzt Mitarbeiter in die Lage, ihr Fachwissen zu vertiefen und gleichzeitig messbare Ergebnisse für Unternehmen zu liefern. Seit seiner Gründung hat Knowingo zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Accenture Innovation Award und die Ernennung zum Minicorn durch Tracxn als eines der besten aufstrebenden HR-Tech-Start-ups.

„Tactical Management ist stolz darauf, eine Rolle beim Wachstum und Erfolg von Knowingo gespielt zu haben“, sagte Dr. Raphael Nagel, Founding Partner bei Tactical Management. „Unsere Investition in Knowingo ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir Unternehmen mit hohem Potenzial identifizieren und unterstützen, indem wir durch strategische und operative Unterstützung einen Mehrwert schaffen. Knowingos innovativer Ansatz im Bereich Corporate Learning passt perfekt zu unserer Mission, das Potenzial leistungsschwacher Unternehmen zu erschließen.“

Knowingo hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft des Lernens zu gestalten, indem es modernste Technologien einsetzt, um die Speicherung von Wissen messbar und effektiv zu machen. Die Vision des Unternehmens ist es, das Lernen in Unternehmen zu revolutionieren und das Wachstum seiner Kunden zu fördern, indem es klare, quantifizierbare Renditen für Investitionen in die Mitarbeiterschulung bietet.

Tactical Management, bekannt für seine Expertise bei Sondersituationen und notleidenden Vermögenswerten, konzentriert sich weiterhin auf die Erschließung von Werten in einem breiten Spektrum von Sektoren, einschließlich leistungsschwacher Unternehmen, notleidender Immobilien und notleidender Kredite. Diese erfolgreiche Veräußerung unterstreicht das Engagement von Tactical Management, durch strategische Investitionen Werte zu schaffen und das Wachstum innovativer Unternehmen wie Knowingo zu unterstützen.

Über Tactical Management:

Tactical Management ist ein weltweit tätiger Turnaround-Investor, der sich auf die Erschließung des Potenzials notleidender Unternehmen, notleidender Immobilien und notleidender Kredite spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf Wertsteigerung und Wachstum durch strategische und operative Unterstützung investiert Tactical Management in eine Vielzahl von Sektoren und Asset-Typen.

Über Knowingo:

Knowingo ist eine 2015 gegründete intelligente Lernplattform, die KI und Gamification einsetzt, um das Lernen in Unternehmen zu verbessern. Knowingo hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft des Lernens zu gestalten. Das Unternehmen bietet messbare Wissensrenditen und setzt sich dafür ein, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter ausbilden und befähigen.

Weitere Informationen über Tactical Management und sein Beteiligungsportfolio finden Sie unter www.tacticalmanagement.ae.

