Poêles à Granulés Italia développe des solutions de chauffage durables en France et en Belgique

PADOUE, Italie, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poêles à Granulés Italia (www.poelesagranulesitalia.com), une entreprise italienne spécialisée dans la production et la vente de poêles à granulés, révolutionne le marché en France et en Belgique avec son modèle unique de vente directe d’usine. En éliminant les intermédiaires, l’entreprise propose des poêles de haute qualité à des prix d’usine, garantissant ainsi des économies importantes pour les consommateurs. Fabriqués en Italie, ces poêles représentent le meilleur de l’artisanat italien et allient efficacité énergétique et durabilité.



Non seulement les poêles à granulés 100 % italiens de l’entreprise sont économiques, mais ils sont aussi l’une des solutions de chauffage les plus respectueuses de l’environnement. Alors que les coûts de l’énergie augmentent partout en Europe, avec le gaz naturel à 0,105 €/kWh et l’électricité à 0,125 €/kWh, les poêles à granulés restent très compétitifs à seulement 0,093 €/kWh. En passant au chauffage à granulés, les consommateurs peuvent s’attendre à des baisses considérables du montant de leurs factures d’énergie tout en bénéficiant d’une excellente efficacité thermique.

La qualité « Made in Italy » soutenue par une subvention de l’État de 40 %

Poêles à Granulés Italia propose plus de 35 modèles différents. Il s’agit notamment de 23 modèles de poêles à granulés à air ventilé, allant des poêles canalisables qui chauffent plusieurs pièces simultanément aux modèles compacts conçus pour les petits espaces afin de garantir un confort optimal sans occuper un espace excessif. Chaque produit est soigneusement conçu et fabriqué en Italie, ce qui reflète l’engagement de la marque en matière de qualité, depuis la conception jusqu’à l’assemblage.

Poêles à Granulés Italia s’engage à soutenir la transition vers des sources d’énergie plus vertes, en s’alignant sur des programmes gouvernementaux tels que MaPrimeRénov’ du gouvernement français, qui offre aux consommateurs jusqu’à 40 % de réduction sur l’installation de systèmes à énergie renouvelable. Il est ainsi plus facile d’acheter des solutions écologiques comme la gamme de poêles à granulés étanches de l’entreprise.

En France, selon Eurostat, la consommation finale d’énergie des ménages par habitant a reculé de 2017 à 2022, mais elle reste supérieure à la moyenne européenne.

En Europe, les poêles à granulés gagnent en popularité

Nicola Rocco, responsable marketing chez Poêles à Granulés Italia, nous a fait part de l’ambition de l’entreprise :

« Nous sommes passés de 15 000 poêles à granulés vendus en 2021 à 50 000 en 2022. Notre but est d’atteindre les 100 000 ventes d’ici 2025, portés par notre engagement en faveur de la qualité et de la durabilité. Avec la livraison gratuite, des options de paiement flexibles et une livraison rapide sous 3 à 5 jours, nous sommes prêts à être de plus en plus présents sur les marchés français et belge. »

