Taskforce Solutions wird von Tactical Management übernommen

OTTAWA, ONTARIO , CANADA, October 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- Taskforce Solutions, ein führender Anbieter von IT- Outsourcing und Digital Transformation as a Service (DTaaS), wurde von einem Investmentvehikel, das von Tactical Management beraten wurde, gekauft. Mit dieser Akquisition hat Taskforce Solutions einen wichtigen Wendepunkt in seinem strategischen Wachstum und seiner Expansion erreicht und sich für nachhaltige Innovation und Marktführerschaft im Bereich der digitalen Transformation aufgestellt.

Taskforce Solutions ist dafür bekannt, Unternehmen erstklassiges IT-Outsourcing und umfassende Dienstleistungen für die digitale Transformation zur Verfügung zu stellen und sie dabei zu unterstützen, sich in den komplexen technologischen Umgebungen von heute zurechtzufinden. Die Übernahme durch das beratene Investmentvehikel von Tactical Management unterstreicht das Potenzial und den Wert der Produkte von Taskforce Solutions in der sich schnell verändernden digitalen Wirtschaft.

„Wir freuen uns sehr, den Kauf von Taskforce Solutions bekannt geben zu können“, sagte Dr. Raphael Nagel, Gründungspartner von Tactical Management. „Dieses Investment passt hervorragend zu unserem Ziel, Unternehmen zu unterstützen und zu fördern, die die digitale Revolution anführen. Wir freuen uns, mit Taskforce Solutions zusammenzuarbeiten, um ihre Expansion zu beschleunigen und ihren Einfluss aufgrund ihrer unübertroffenen Kompetenz in den Bereichen digitale Transformation und IT-Talente zu vergrößern.“

Taskforce Solutions wird seine derzeitige Identität und seinen Betrieb unter der neuen Eigentümerschaft beibehalten und seinen Partnern und Kunden Stabilität bieten, während es die Ressourcen und die strategische Ausrichtung von Tactical Management nutzt. Durch die Übernahme wird Taskforce Solutions in der Lage sein, seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation weiter zu festigen, den Umfang seines Serviceangebots zu erweitern und in neue Technologien zu investieren.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tactical Management“, so Marcus Köhnlein von Taskforce Solutions. „Sie sind aufgrund ihrer strategischen Vision und ihrer Branchenkenntnis der perfekte Partner, um uns bei der Erreichung unserer langfristigen Ziele zu unterstützen. Diese Akquisition ist ein Beweis für den Fleiß und das Engagement unseres Teams, und wir freuen uns über die zusätzlichen Perspektiven und die Entwicklung, die sich daraus ergeben werden.“

Es wird erwartet, dass die Übernahme die Fähigkeit von Taskforce Solutions verbessern wird, seinen Kunden hochmoderne Lösungen zu bieten und die Effizienz und Kreativität im Bereich IT-Talentmanagement und digitale Transformation zu fördern.

Über Tactical Management:

Tactical Management ist ein turnaround Investor, der sich auf strategische Investitionen und Unternehmenswachstum spezialisiert hat. Tactical Management konzentriert sich auf innovative und vielversprechende Unternehmen und bietet fachkundige Beratung und Unterstützung, damit Unternehmen ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Über Taskforce Solutions:

Taskforce Solutions ist ein führender Anbieter von erstklassigen IT-Talenten und Digital Transformation as a Service (DTaaS). Mit seinem Engagement für Exzellenz und Innovation hilft Taskforce Solutions Unternehmen, die Komplexität der digitalen Landschaft zu bewältigen, indem es transformative Lösungen liefert, die den Erfolg fördern.

