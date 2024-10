Abiertas las inscripciones para el I Curso de Actualización Jurídica “Derechos Humanos en el marco de la Unión europea”

MADRID, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) anuncia la convocatoria al “Curso de actualización en tema de derechos humanos en el marco de la Unión europea” que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de 17:00 a 20:00.

El curso tiene como objetivo principal brindar una profundización y actualización de calidad en las principales novedades adoptadas por la última legislatura europea con un énfasis práctico basado en los derechos humanos, y de la mano de profesionales especialistas en cada una de las materias a tratar.

El curso está destinado al alumnado en materias jurídicas o afines, funcionarios públicos, y profesionales de diversas disciplinas que precisan estar al día del acontecer de la Unión Europea y con interés en contar con más herramientas para la comprensión y abordaje de temas de actualidad relacionados con los derechos humanos.

Debido a que el derecho de la Unión Europea es dinámico y está en constante cambio, es fundamental que los y las profesionales se mantengan renovados/as en cuanto a temas de actualidad legislativa, ya que, en la última legislatura europea, se han adoptado diferentes iniciativas legislativas que marcarán el debate europeo y nacional de los próximos años.

El curso no tiene costo, y no se requiere el pago de una matrícula para su realización.

El curso se desarrollará en tres días dedicados a abordar tres aspectos fundamentales: la relación entre empresas y derechos humanos (La directiva debida diligencia de las empresas, Ley europea sobre inteligencia artificial, Reglamento de mercados digitales); los retos actuales de la libertad de expresión y de información (directiva anti-SLAPP, Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación y desinformación y políticas europeas) y la progresiva armonización penal en la Unión Europea (La directiva sobre los crimines medioambientales, la directiva sobre la Trata de seres humanos, la directiva sobre violencia de género).

El programa más detallado está disponible en el siguiente enlace: https://fibgar.es/wp-content/uploads/2024/06/Programa-ADHEU_1.pdf



Plazo de inscripción: 7 de octubre.



Formulario de inscripción: https://forms.office.com/e/ekA0zv89Yg



La iniciativa es cofinanciada por la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Para más información contactar con contacto@fibar.org

