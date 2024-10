Robinhood Crypto uruchamia przelewy kryptowalutowe w Europie

Klienci Robinhood Crypto w Europie mogą teraz wpłacać i wypłacać ponad 20 kryptowalut, a przez ograniczony czas będą zyskiwać 1% wpłaty





MENLO PARK, Kalifornia, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robinhood Crypto uruchomił przelewy kryptowalutowe dla klientów w Europie, co jest jedną z najbardziej pożądanych funkcji w tym regionie. Przelewy kryptowalutowe umożliwiają klientom wpłacanie i wypłacanie ponad 20 kryptowalut, w tym Bitcoina (BTC), Ethereum (ETH), Solanę (SOL), USD coina (USDC) i innych, zapewniając im większą elastyczność i kontrolę nad ich aktywami cyfrowymi. Pełną listę obsługiwanych kryptowalut można znaleźć w naszym Centrum pomocy .

– Uruchamiając przelewy kryptowalutowe w Europie, sprawiamy, że samodzielne przechowywanie aktywów i dostęp do zdecentralizowanych finansów stają się prostsze i bardziej dostępne dla naszych klientów – twierdzi Johann Kerbrat, wiceprezes i dyrektor generalny Robinhood Crypto. – Obsługa wpłat i wypłat daje klientom większą kontrolę nad ich kryptowalutami, zapewniając im jednocześnie takie samo bezpieczne, tanie i niezawodne środowisko, jakiego oczekują od Robinhood.

Przez ograniczony czas Robinhood Crypto oferuje również klientom w Europie wyrównanie 1% wszystkich wpłat kryptowalutowych, które jest wypłacane w tej samej kryptowalucie, którą wpłacają, z uwzględnieniem limitu1.

Przelewy kryptowalutowe w Europie to tylko jedna z wielu korzyści oferowanych przez Robinhood Crypto. Klienci mogą również:

Kupować, sprzedawać i przechowywać ponad 35 kryptowalut po najniższym średnim koszcie 2 .

po najniższym średnim koszcie . Handlować Bitcoinami bez opłat i otrzymać równowartość 30 EUR w BTC po rejestracji 3 .

i otrzymać równowartość 30 EUR w BTC po rejestracji . Stakować swoje tokeny SOL , aby zarobić ok. 5,23% rocznie. Przez ograniczony czas klienci mogą uzyskać jeszcze więcej tokenów SOL dzięki wyrównaniu 100% stawek stakowania 4 .

, aby zarobić ok. 5,23% rocznie. Przez ograniczony czas klienci mogą uzyskać jeszcze więcej tokenów SOL dzięki wyrównaniu 100% stawek stakowania . Uzyskać nagrody w wysokości 15% posiadanych tokenów USDC bez limitu 5 .

posiadanych tokenów USDC bez limitu . Uzyskać nagrody za poszerzanie swojej wiedzy o kryptowalutach, takich jak BTC, PEPE, AVAX i USDC6.



Robinhood Crypto oferuje również ochronę tokenów swoich klientów i pewność, że ich cyfrowe aktywa są bezpieczne. Robinhood Crypto nie pożycza kryptowalut ani nie korzysta z dźwigni finansowej, przechowuje większość kryptowalut w portfelach offline, a konta klientów są chronione najlepszymi w branży zabezpieczeniami. Ponadto Robinhood Crypto oferuje ubezpieczenie od kradzieży i naruszeń cyberbezpieczeństwa.

Przelewy kryptowalut są dziś dostępne dla wszystkich kwalifikujących się klientów Robinhood Crypto w Europie. Więcej informacji o Robinhood Crypto można znaleźć na stronie https://robinhood.com/eu/en/about/crypto/

1Jest to oferta ograniczona czasowo i może ulec zmianie. Maksymalna wysokość nagród wynosi 10 000 EUR na klienta. Nagrody są dostępne tylko do wyczerpania zapasów. Aby zachować premię, kwalifikujący się klienci muszą utrzymywać saldo konta powyżej wartości wpłat i nagród z tytułu wyrównania przez 180 dni. Obowiązują również inne warunki .

2Powyższe stwierdzenia opierają się na badaniach przeprowadzonych i zweryfikowanych przez niezależną stronę trzecią w oparciu o notowania odpowiednich kryptowalut na platformach transakcyjnych na dzień 31 lipca 2024 r. Przeszła wartość kryptowalut w takich wycenach nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Podana wartość kryptowalut może ulegać wahaniom w zależności od warunków rynkowych i zmienności, a rzeczywista wartość może być w każdym momencie wyższa lub niższa od podanej.

3Handel bez opłat może ulec zmianie. Wartość pieniężną nagrody należy przechowywać przez 180 dni od jej przyznania. Ograniczone do niektórych jurysdykcji. Obowiązują również inne warunki .

4Procentowa roczna stopa dochodu może ulec zmianie. Jest to oferta ograniczona czasowo, w zależności od dostępności i/lub do wyczerpania zapasów. Obowiązują również inne warunki .

5Promocja z nagrodami w wysokości 15% USDC kończy się 15 grudnia 2024 r. Nagrody naliczane są codziennie na podstawie salda USDC na koniec dnia. Szczegóły oferty mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Obowiązują również inne warunki .

6Program „Ucz się i zarabiaj” jest dostępny tylko dla tych klientów RHEC, z którymi RHEC skontaktuje się bezpośrednio w sprawie oferty „Ucz się i zarabiaj” („oferta Ucz się i zarabiaj”) i którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne. Obowiązują również inne warunki .

Rynki kryptowalut są bardzo niestabilne, a handel lub posiadanie kryptowalut może prowadzić do utraty aktywów. Kryptowaluty nie są prawnym środkiem płatniczym i nie są wspierane przez żaden rząd ani objęte żadnym rządowym systemem rekompensat.

Usługi związane z kryptowalutami są oferowane uprawnionym klientom w UE z poziomu konta założonego za pośrednictwem Robinhood Europe, UAB (numer firmy: 306377915), z siedzibą pod adresem: Mėsinių 5, LT-01133 Wilno, Litwa („RHEC”). Firma RHEC jest zarejestrowana zgodnie z wymogami regulacyjnymi Republiki Litewskiej jako operator giełdy walut wirtualnych i portfela depozytowego walut wirtualnych. Jest nadzorowana przez Litewską Służbę Dochodzeniową ds. Przestępczości Finansowej podlegającą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. RHEC jest podmiotem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującym prawem polskim jako dostawca usług w zakresie kryptoaktywów (VASP) w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzonym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

