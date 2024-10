„Robinhood Crypto“ pradeda kriptovaliutų pervedimus Europoje

„Robinhood Crypto“ klientai Europoje dabar gali įnešti ir išsiimti daugiau kaip 20 kriptovaliutų ir ribotą laiką uždirbs 1 % indėlio palūkanas





MENLO PARK, Kalifornija, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- „Robinhood Crypto“ pradėjo teikti kriptovaliutų pervedimo paslaugą klientams Europoje, o tai yra viena iš labiausiai pageidaujamų funkcijų regione. Kriptovaliutų pervedimo paslauga leidžia klientams įnešti ir išimti daugiau nei 20 kriptovaliutų, įskaitant Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), USD Coin (USDC) ir kitas, suteikiant jiems daugiau lankstumo ir galimybių valdyti savo skaitmeninį turtą. Norėdami gauti visą palaikomų kriptovaliutų sąrašą, apsilankykite mūsų Pagalbos centre .

„Pradėję teikti kriptovaliutų pervedimų paslaugą Europoje, mes darome savarankišką saugojimą ir prisijungimą prie „DeFi“ paprastesnį ir prieinamesnį mūsų klientams“, – sakė Johann Kerbrat, „Robinhood Crypto“ viceprezidentas ir generalinis direktorius. „Palaikymas atliekant įnešimus ir išėmimus suteikia klientams daugiau galimybių valdyti savo kriptovaliutą, tuo pačiu užtikrinant, kad tai būtų saugu, nebrangu ir patikima, kaip jie to ir tikisi iš „Robinhood“.

Ribotą laiką „Robinhood Crypto“ taip pat siūlo klientams Europoje 1 % visų kriptovaliutų indėlių atitikmenį, kuris išmokamas ta pačia kriptovaliuta, kuria jie įnešė indėlį, neviršijant nustatytos ribos.1

Kriptovaliutų pervedimai Europoje yra tik vienas iš daugelio „Robinhood Crypto“ teikiamų privalumų. Klientai taip pat gali:

„Robinhood Crypto“ taip pat siūlo jūsų monetų apsaugą ir ramybę, kad jūsų skaitmeninis turtas yra saugus. „Robinhood Crypto“ neskolina jūsų kriptovaliutų ir nenaudoja jų finansiniams svertams, didžiąją dalį kriptovaliutų laiko „šaltoje“ saugykloje, o klientų sąskaitos yra apsaugotos pramonės šakoje pirmaujančia apsauga. Be to, „Robinhood Crypto“ siūlo draudimą nuo vagysčių ir kibernetinio saugumo pažeidimų.

Kriptovaliutų pervedimai šiandien yra prieinami visiems reikalavimus atitinkantiems „Robinhood Crypto“ klientams Europoje. Norėdami sužinoti daugiau apie „Robinhood Crypto“, apsilankykite https://robinhood.com/eu/en/about/crypto/

Atskleidimai

1Tai riboto laiko pasiūlymas, kuris gali keistis. Ne didesnis kaip 10 000 € atlygis vienam klientui. Atlygis galimas tik tol, kol yra atsargų. Reikalavimus atitinkantys klientai turi išlaikyti savo sąskaitos likutį, viršijantį jų indėlių vertę ir atlygį už 180 dienų, kad išlaikytų premiją. Galioja kitos sąlygos .

2Pirmiau pateikti teiginiai yra pagrįsti nepriklausomos trečiosios šalies atliktais ir patikrintais tyrimais, remiantis atitinkamų kriptovaliutų kotiruotėmis prekybos platformose, kurios buvo rodomos 2024 m. liepos 31 d. Ankstesnės kriptovaliutų sumos, rodomos tokiose citatose, nėra ateities rezultatų garantija. Kotiruojamų kriptovaliutų suma gali svyruoti atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir nepastovumą, o faktinė kotiruojama suma visada gali būti didesnė arba mažesnė už parodytas sumas.

3Prekyba be mokesčių gali keistis. Privalote išlaikyti piniginę atlygio vertę 180 dienų po atlygio gavimo. Apribota tam tikromis jurisdikcijomis. Galioja kitos sąlygos .

4Metinių palūkanų norma gali keistis. Tai riboto laiko pasiūlymas, priklausantis nuo prieinamumo ir (arba) kol bus atsargų. Galioja kitos sąlygos .

5USDC 15 % atlygio akcija baigiasi 2024 m. gruodžio 15 d. Atlygiai kaupiami kasdien, atsižvelgiant į jūsų USDC balansą dienos pabaigoje. Išsami informacija apie pasiūlymą gali pasikeisti bet kuriuo metu. Galioja kitos sąlygos .

6Programa „Mokykis ir uždirbk“ prieinama tik tiems RHEC klientams, su kuriais RHEC tiesiogiai susisiekia dėl pasiūlymo „Mokytis ir uždirbti“ („Pasiūlymas mokytis ir uždirbti“) ir kurie atitinka tinkamumo reikalavimus. Galioja kitos sąlygos .

Kriptovaliutų rinkos yra labai nepastovios, o prekyba kriptovaliutomis ar jų turėjimas gali lemti jūsų turto praradimą. Kriptovaliutos nėra teisėta mokėjimo priemonė, jų neremia jokia vyriausybė ar jokia vyriausybės kompensavimo sistema.

Su kriptovaliutomis susijusios paslaugos laisviems ES klientams siūlomos per paskyrą „UAB Robinhood Europe“ (įmonės kodas 306377915), kurios registruotas adresas yra Mėsinių g. 5, LT-01133 Vilnius, Lietuva (RHEC). RHEC yra registruota pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus kaip virtualiųjų valiutų keityklos ir virtualiųjų valiutų piniginių operatorius. RHEC prižiūri Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. Mokesčių administravimo rūmų direktoriaus tvarkomame Virtualiųjų valiutų veiklos registre RHEC yra įregistruota pagal galiojančius Lenkijos įstatymus kaip virtualaus turto paslaugų teikėjas (VASP).

Nuotraukos pavadinimas: „Robinhood Crypto“ pradeda kriptovaliutų pervedimus Europoje Nuotraukos antraštė: „Robinhood Crypto“ pradėjo teikti kriptovaliutų pervedimo paslaugą klientams Europoje, o tai yra viena iš labiausiai pageidaujamų funkcijų regione.

