Robinhood Crypto lancia servizi di trasferimento di criptovalute in Europa

MENLO PARK, California, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robinhood Crypto ha introdotto i trasferimenti di criptovalute per i clienti in Europa, una delle funzioni più richieste nella regione. I trasferimenti di criptovalute consentono ai clienti di depositare e prelevare più di 20 criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), USD Coin (USDC) e altre, offrendo loro una maggiore flessibilità e un maggiore controllo sui propri asset digitali. Per un elenco completo delle criptovalute disponibili, consultare il nostro Centro assistenza .

“Con il lancio dei trasferimenti di criptovalute in Europa, stiamo rendendo l’auto-custodia e l’ingresso in DeFi più semplici e accessibili per i nostri clienti”, ha spiegato Johann Kerbrat, VP e GM di Robinhood Crypto. “Il supporto per i depositi e i prelievi offre ai clienti un maggiore controllo sulle loro criptovalute, garantendo la stessa sicurezza, economicità e affidabilità che si aspettano da Robinhood.”

Per un periodo di tempo limitato, Robinhood Crypto offre ai clienti in Europa un deposit match dell’1% su tutti i depositi di criptovalute, che viene versato nella stessa criptovaluta depositata ed è soggetto a un tetto massimo.1

I trasferimenti di criptovalute in Europa sono solo uno dei tanti vantaggi offerti da Robinhood Crypto. I clienti potranno anche:

Acquistare, vendere e conservare più di 35 criptovalute al costo medio più basso. 2

al costo medio più basso. Fare trading di Bitcoin con zero commissioni e ricevere 30 EUR in Bitcoin al momento della registrazione. 3

e ricevere 30 EUR in Bitcoin al momento della registrazione. Gestire lo staking in SOL per guadagnare un APY stimato del 5,23%. Per un periodo di tempo limitato, i clienti potranno ottenere ancora più SOL con il 100% di rendita da staking. 4

per guadagnare un APY stimato del 5,23%. Per un periodo di tempo limitato, i clienti potranno ottenere ancora più SOL con il 100% di rendita da staking. Ottenere il 15% di ricompense sulle posizioni in USDC senza limiti. 5

sulle posizioni in USDC senza limiti. Ottenere ricompense per aver approfondito la conoscenza di criptovalute come BTC, PEPE, AVAX e USDC.6



Robinhood Crypto offre anche protezione per le monete e la garanzia di sicurezza per gli asset digitali. Robinhood Crypto non concede in prestito né ricorre a una leva finanziaria per le criptovalute dei clienti, detiene la maggior parte delle criptovalute in un portafoglio freddo e i conti dei clienti sono protetti da una sicurezza leader nel settore. Inoltre, Robinhood Crypto offre un’assicurazione contro il furto e le violazioni della sicurezza informatica.

I trasferimenti di criptovalute sono oggi disponibili per tutti i clienti idonei di Robinhood Crypto in Europa. Per saperne di più su Robinhood Crypto, visita il sito https://robinhood.com/eu/en/about/crypto/

Avvertenze

1L’offerta è limitata nel tempo ed è soggetta a modifiche. Ricompensa massima di 10.000 € per cliente. Le ricompense sono disponibili solo fino a esaurimento scorte. Per mantenere il bonus, i clienti idonei devono garantire che il saldo del conto sia superiore al valore dei loro depositi e delle ricompense assegnate per 180 giorni. Si applicano altri termini .

2Le dichiarazioni di cui sopra si basano su ricerche condotte e verificate da una terza parte indipendente in base alle quotazioni delle rispettive criptovalute sulle piattaforme di trading indicate al 31 luglio 2024. L’importo passato di criptovalute indicato in tali quotazioni non è una garanzia di risultati futuri. L’importo delle criptovalute quotate può fluttuare in base alle condizioni e alla volatilità del mercato e l’importo effettivo quotato può essere superiore o inferiore agli importi indicati.

3Il trading a zero commissioni è soggetto a modifiche. I clienti devono conservare il valore in contanti della ricompensa per 180 giorni dopo la concessione della stessa. Condizione limitata ad alcune giurisdizioni. Si applicano altri termini .

4L’APY è soggetto a modifiche. Offerta limitata nel tempo, soggetta a disponibilità e/o fino a esaurimento scorte. Si applicano altri termini .

5La promozione delle ricompense del 15% in USDC termina il 15 dicembre 2024. Le ricompense maturano ogni giorno in base al saldo in USDC di fine giornata. I dettagli dell’offerta sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Si applicano altri termini .

6Il Programma Learn and Earn è disponibile solo per i clienti RHEC contattati direttamente da RHEC in merito all’offerta Learn and Earn e che soddisfano i requisiti di idoneità. Si applicano altri termini .

I mercati delle criptovalute sono estremamente volatili e gli investimenti in criptovalute possono portare alla perdita dell’intero asset. Le criptovalute non hanno corso legale, non sono sostenute da alcuno stato, né sono protette da alcun sistema di indennizzo.

I servizi relativi alle criptovalute sono offerti ai clienti idonei in Europa tramite un conto aperto con Robinhood Europe, UAB (numero di iscrizione al registro delle imprese 306377915), con sede legale presso Mėsinių 5, LT-01133 Vilnius, Lituania (“RHEC”). RHEC è registrata ai sensi dei requisiti normativi della Repubblica di Lituania come operatore di scambio di valute virtuali e operatore di portafogli di valute virtuali di deposito. RHEC è soggetta al controllo del Lithuanian Financial Crime Investigation Service con la supervisione del Ministero degli interni della Repubblica di Lituania. RHEC è iscritta in qualità di fornitore di servizi di beni virtuali (VASP) nel Registro delle attività con valute virtuali tenuto dal Director of the Tax Administration Chamber, nel rispetto della legge applicabile in Polonia.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2482507-6d99-4116-8502-34029c8bfd2a/it

Contatti

Relazioni con gli investitori

ir@robinhood.com

Media

press@robinhood.com

Titolo della foto: Robinhood Crypto lancia servizi di trasferimento di criptovalute in Europa Didascalia della foto: Robinhood Crypto ha introdotto i trasferimenti di criptovalute per i clienti in Europa, una delle funzioni più richieste nella regione.

