Boyden expande presencia en búsqueda de ejecutivos en América Latina con nueva oficina en México

El nuevo equipo en México aporta más de dos décadas de experiencia transfronteriza combinada, fortaleciendo la presencia de la asociación en América Latina

CIUDAD DE MÉXICO, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, una firma de asesoría de talento y liderazgo global de primer nivel, se expandió hacia América Latina con el lanzamiento de su nueva oficina en Boyden México. Esta iniciativa reúne a los veteranos del sector global Farid Alcázar y David Martínez, cuyos 25 años combinados de experiencia en búsqueda de ejecutivos internacionales fortalecen la presencia de la firma en México y en toda la región. La nueva oficina está posicionada de manera única para apoyar a las organizaciones que buscan ampliar su presencia en América Latina o establecer un punto de apoyo en las Américas.



Chad Hesters, presidente y director ejecutivo de Boyden, comenta: "Farid y David poseen un conocimiento íntimo de la búsqueda de ejecutivos y se han ganado el merecido respeto dentro de México y el mercado más amplio de América Latina. Al fusionar su experiencia comprobada, Boyden continuará nuestra estrategia de crecimiento en la región, que es un entorno operativo de alta prioridad para nuestros clientes y, por lo tanto, para nuestra firma".

Farid y David aportan una amplia experiencia en varios sectores, incluyendo bienes de consumo, productos farmacéuticos, cadena de suministro, equipos industriales, automotriz y banca. Su amplio conocimiento del sector se complementa con perspectiva específicas del mercado y una amplia y creciente red de contactos profesionales. Juntos, sus esfuerzos combinados forman el principio básico de Boyden México.

Farid Alcázar, socio gerente, trae consigo casi 15 años de experiencia en reclutamiento ejecutivo dentro de México y en toda América del Norte. Ha colocado a altos ejecutivos en una amplia variedad de funciones, con experiencia en ventas y marketing, cadena de suministro, adquisiciones, operaciones, ingeniería, investigación y desarrollo, control de calidad y sostenibilidad.

Farid Alcázar afirma: "La dedicación de Boyden a sus clientes es reconocida en todo el mundo. Utilizando una extensa red de talentos de primer nivel, brindamos un servicio de primera clase y los líderes más fuertes a las organizaciones que experimentan crecimiento o transición. Me complace unirme a esta creciente asociación junto con David, ofreciendo a nuestros clientes en América Latina la oportunidad de prosperar en un mercado floreciente".

David Martínez, socio gerente, tiene más de una década de experiencia especializada en búsqueda de ejecutivos en América Latina. Sus exitosas colocaciones de ejecutivos abarcan funciones financieras, de recursos humanos y de alta dirección, asegurando constantemente que los candidatos no solo posean las habilidades adecuadas, sino que también se alineen perfectamente con la cultura y el estilo de liderazgo de cada empresa.

David Martínez agrega: “Junto con Farid, nuestro objetivo es garantizar que las organizaciones en el mercado latinoamericano logren el éxito a largo plazo a través de decisiones estratégicas de contratación. Nuestra relación con los clientes va mucho más allá de las colocaciones de executivos por única vez; nos tomamos el tiempo para comprender profundamente la cultura de cada empresa e identificar el tipo específico de líder que requiere. Este enfoque ayuda a nuestros clientes a fomentar un crecimiento sostenido del mercado".

Boyden es una firma de asesoramiento de talento y liderazgo con más de 75 oficinas en más de 45 países. Nuestro alcance global nos permite atender las necesidades de los clientes en cualquier lugar donde conduzcan sus negocios. Conectamos grandes empresas con grandes líderes a través de búsqueda de ejecutivos, gestión interina y soluciones de consultoría de liderazgo. Boyden está clasificada entre las principales empresas en la lista de las Mejores Empresas de Reclutamiento Ejecutivo de Estados Unidos de Forbes para 2024. Para más información visite, www.boyden.com.

