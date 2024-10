Bitget Wallet 推出 OmniConnect 开发套件，为十亿 Telegram 用户接入多链 Web3 生态系统搭建桥梁

维多利亚,塞舌尔, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管钱包 Bitget Wallet 宣布推出 OmniConnect,这是一款软件开发套件(SDK),使开发者能够将 Telegram 小程序无缝连接到 500 多个区块链的多链生态系统,包括 Solana、TON 等主网和所有 EVM 兼容链。 通过此次集成,Telegram 小程序可使用 Bitget Wallet 在多个区块链网络上进行签名和交易。 OmniConnect 的未来计划不仅限于支持 Telegram 小程序,还将扩展到插件、移动应用程序以及 Web 平台,从而实现跨任何区块链的无缝交互。

此次发布标志着 Web3 生态系统与 Telegram 集成方面取得了重大飞跃,为超过 10 亿 Telegram 用户和开发者提供了一种与多个区块链交互的简化、高效方式。 通过与 Bitget Wallet 集成,Telegram 将转变为通往 Web3 的综合门户,促进从 Web2 到 Web3 的平稳过渡。 Telegram 小程序在新用户加入 Web3 的过程中发挥着至关重要的作用,为以前从未接触过去中心化技术的个人提供了一个便捷的入口。 这与 Bitget Wallet 将 10 亿社交平台用户连接到整个 Web3 世界的愿景相一致,并且是更广泛的 Bitget Onchain Layer 战略的核心组成部分。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 强调了此次发展的重要性,他表示:“此前,Telegram 小程序只能与 TON 网络进行交互,难以与其他公链进行互动。 Bitget Wallet 的 OmniConnect 旨在弥合这一差距,通过 Bitget Wallet 实现无缝多链交互。 我们期待更多的开发者和区块链生态系统加入我们,在 Telegram 上共同构建一个更加开放和繁荣的 Web3 环境。” 此外,Bitget Wallet 还将宣布一系列新举措,旨在增强更广泛的小程序生态系统,并深化与 Telegram 的集成,预计这些举措将增强两个平台的功能和影响力,使更广泛的构建者社区受益。

Bitget Wallet 已经与 Telegram 和 TON 生态系统深度集成,并与 Tomarket、Catizen 和 Yescoin 等主要项目建立了合作伙伴关系。 Bitget Wallet 率先将 MPC 无密钥钱包扩展至 TON 主网,为 Telegram 开发了交易机器人,并提供多链交易、TON DApp 零 Gas 费体验以及热门项目空投机会。 通过这些努力,Bitget Wallet 已将自己打造成为 Telegram 生态系统中的重要基础设施。 根据 App Store 和 Google Play 的数据,仅在 2024 年 8 月,Bitget Wallet 的下载量就接近 200 万次,成为全球下载量最高的钱包。

Bitget Wallet 在全球拥有超过 3000 万用户,致力于通过其 MPC 无密钥钱包简化 Web3 的访问,使用户能够使用电子邮件、Apple ID、Google 账户和 Telegram 等熟悉的方式安全登录,从而推动 Web3 的大规模应用。 作为一款一体化平台钱包,Bitget Wallet 不断扩展其功能,例如“钱包+交易”(允许用户直接在钱包内进行交易)和“钱包+社交”(集成社交功能并与 Telegram 和多链生态系统连接)。 Alvin Kan 补充道:“我们的目标是成为 Web3 大规模应用的门户,即使是非 Web3 用户也能轻松访问 DeFi、区块链游戏以及更广泛的加密生态系统。”

访问 OmniConnect 开发套件:https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是全球领先的非托管 Web3 钱包和去中心化生态系统平台之一。 凭借 Bitget Onchain Layer,该钱包已做好充分准备,通过共同创造和战略孵化,发展迅速成长的 DeFi 生态系统。 除了强大的 Swap 功能外,Bitget Wallet 还提供多链资产管理、智能资金洞察、原生 Launchpad、铭文中心 (Inscriptions Center) 和赚币中心 (Earning Center) 。 Bitget Wallet 支持超过 100 个主流区块链、超过 25 万种代币以及种类繁多的 DApp,是您发现资产和探索 Web3 的首选钱包。

如需了解更多信息,请访问: 网站 | Twitter | Telegram | Discord

此公告随附的照片可在以下网址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4de495e5-b690-43d6-9e5a-4c551ce65302

媒体垂询请联系:media.web3@bitget.com

