Bitget Wallet Melancarkan Kit Pembangun OmniConnect, Menghubungkan Berbilion Pengguna Telegram ke Ekosistem Multichain Web3

VICTORIA, Seychelles, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet bukan jagaan Web3 terkemuka, telah mengumumkan pelancaran OmniConnect, kit pembangunan perisian yang membolehkan pembangun menyambungkan Aplikasi Mini Telegram dengan lancar kepada ekosistem multichain merentasi lebih 500 blockchain termasuk mainnet seperti Solana, TON dan semua rantaian serasi EVM. Penyepaduan itu membolehkan Aplikasi Mini Telegram menggunakan Bitget Wallet untuk menandatangani dan menjalankan urus niaga merentasi berbilang rangkaian blockchain. Rancangan masa depan OmniConnect melangkaui sokongan Aplikasi Mini Telegram, bertujuan untuk berkembang kepada pemalam, apl mudah alih dan platform web, membolehkan interaksi lancar merentas sebarang blockchain.

Keluaran ini menandakan satu lonjakan besar dalam penyepaduan ekosistem Web3 dengan Telegram, menawarkan lebih satu bilion pengguna dan pembangun Telegram cara yang mudah dan cekap untuk berinteraksi dengan berbilang blockchain. Dengan bersepadu dengan Bitget Wallet, Telegram berubah menjadi gerbang komprehensif ke Web3, memudahkan peralihan yang lebih lancar daripada Web2. Aplikasi Mini Telegram memainkan peranan penting dalam memasukkan pengguna baharu ke Web3, menawarkan titik masuk yang boleh diakses untuk individu yang tidak pernah berinteraksi dengan teknologi terdesentralisasi sebelum ini. Ini sejajar dengan visi Bitget Wallet untuk menghubungkan satu bilion pengguna daripada platform sosial ke seluruh dunia Web3, membentuk bahagian teras daripada strategi Lapisan Onchain Bitget yang lebih luas.

Alvin Kan, COO Bitget Wallet, menekankan kepentingan pembangunan ini, dengan menyatakan, "Sebelum ini, Aplikasi Mini Telegram hanya boleh berinteraksi dengan rangkaian TON, menjadikannya sukar untuk terlibat dengan rantaian awam lain. OmniConnect Bitget Wallet bertujuan untuk merapatkan jurang ini , membolehkan interaksi multi-chain yang lancar melalui Bitget Wallet. Kami teruja agar lebih banyak pembangun dan ekosistem blockchain untuk menyertai kami dalam membina persekitaran Web3 yang lebih terbuka dan berkembang maju di Telegram." Selain itu, Bitget Wallet bersedia untuk mengumumkan inisiatif selanjutnya yang bertujuan memperkasa Aplikasi Mini ekosistem yang lebih luas dan memperdalam integrasi dengan Telegram, yang dijangka meningkatkan keupayaan dan jangkauan kedua-dua platform dan memberi manfaat kepada komuniti pembina yang lebih luas.

Bitget Wallet telah pun mewujudkan integrasi mendalam dalam ekosistem Telegram dan TON, menjadi rakan kongsi dengan projek utama seperti Tomarket, Catizen dan Yescoin. Ia adalah yang pertama meluaskan dompet tanpa kunci MPC ke mainnet TON, membangunkan bot dagangan untuk Telegram dan menyediakan perdagangan multi-chain, pengalaman bayaran sifar gas pada TON DApps dan akses kepada airdrop projek yang popular. Melalui usaha ini, Bitget Wallet telah meletakkan dirinya sebagai infrastruktur penting dalam ekosistem Telegram. Pada bulan Ogos 2024 sahaja, Bitget Wallet menyaksikan hampir 2 juta muat turun, menjadikannya dompet yang paling banyak dimuat turun secara global menurut data App Store dan Google Play.

Dengan lebih 30 juta pengguna global, Bitget Wallet komited untuk memacu penggunaan Web3 secara besar-besaran dengan memudahkan akses melalui dompet tanpa kunci MPCnya, yang membolehkan log masuk selamat menggunakan kaedah biasa seperti e-mel, Apple ID, akaun Google dan Telegram. Sebagai dompet platform semua dalam satu, Bitget Wallet terus mengembangkan cirinya ke arah seperti "Dompet+Perdagangan," membenarkan pengguna untuk berdagang terus dalam dompet mereka dan "Dompet+Sosial," yang menyepadukan fungsi sosial dan menghubungkan dengan Telegram dan ekosistem multi-chain. Alvin Kan menambah, "Matlamat kami adalah untuk menjadi pintu masuk untuk penggunaan Web3 secara besar-besaran, menjadikannya mudah bagi pengguna bukan Web3 untuk mengakses DeFi, permainan blockchain dan ekosistem kripto yang lebih luas."

Pergi ke Kit Pembangun OmniConnect: https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

Perihal Bitget Wallet

Bitget Wallet dikenali sebagai salah satu daripada dompet Web3 bukan jagaan terkemuka di dunia dan platform ekosistem terdesentralisasi. Dengan Lapisan Onchain Bitget, dompet itu bersedia untuk membangunkan ekosistem DeFi yang sedang berkembang melalui penciptaan bersama dan inkubasi strategik. Selain daripada fungsi Swap yang berkuasa, Bitget Wallet juga menawarkan pengurusan aset multi-chain, cerapan wang pintar, Pad Pelancar asli, Pusat Inskripsi dan Pusat Pendapatan. Menyokong lebih 100 blockchain, 250,000+ token dan pelbagai jenis DApps, Bitget Wallet ialah dompet teratas anda untuk penemuan aset dan penerokaan Web3.

