Bitget Wallet lanza el kit de desarrollo OmniConnect, que conecta a mil millones de usuarios de Telegram con el ecosistema Multichain Web3

VICTORIA, Seychelles, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, la billetera líder Web3 sin custodia, ha anunciado el lanzamiento de OmniConnect, un kit de desarrollo de software que permite a los desarrolladores conectar sin problemas las miniaplicaciones de Telegram a ecosistemas multicadena mediante más de 500 blockchains, entre las que se incluyen redes principales, como Solana, TON y todas las cadenas compatibles con la máquina virtual Ethereum (EVM, por sus siglas en inglés). La integración permite a las miniaplicaciones de Telegram utilizar Bitget Wallet para firmar y realizar transacciones a través de múltiples redes blockchain. Los planes a futuro de OmniConnect van más allá de dar soporte a las miniaplicaciones de Telegram, con el objetivo de expandirse a plugins, aplicaciones móviles y plataformas web, lo que permitirá interacciones fluidas a través de cualquier blockchain.

Este lanzamiento supone un gran paso en la integración de los ecosistemas Web3 con Telegram, y ofrece a más de mil millones de usuarios y desarrolladores de Telegram una forma simplificada y eficiente de interactuar con múltiples blockchains. Al integrarse con Bitget Wallet, Telegram se transforma en una pasarela completa a Web3, lo que facilita una transición más fluida desde Web2. Las miniaplicaciones de Telegram desempeñan un papel crucial en la incorporación de nuevos usuarios a Web3, ya que ofrecen un punto de entrada accesible para personas que no han interactuado previamente con tecnologías descentralizadas. Este hecho está en consonancia con la visión de Bitget Wallet de conectar a mil millones de usuarios de plataformas sociales a todo el mundo Web3, y forma una parte central de la estrategia más amplia de Bitget Onchain Layer.

Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet, destacó la importancia de este desarrollo, al declarar: “Antes, las Telegram Mini Apps solo podían interactuar con la red TON, lo que dificultaba la interacción con otras cadenas públicas. OmniConnect de Bitget Wallet aspira a superar esta dificultad, al permitir una interacción multicadena de forma integrada por medio de Bitget Wallet. Nos complace que más desarrolladores y ecosistemas blockchain se unan a nosotros para construir un entorno Web3 más abierto y próspero en Telegram”. Además, Bitget Wallet está a punto de anunciar nuevas iniciativas destinadas a potenciar el ecosistema más amplio de miniaplicaciones y profundizar la integración con Telegram. Se espera que estas iniciativas mejoren las capacidades y el alcance de ambas plataformas y beneficien a la comunidad de desarrolladores en su conjunto.

Bitget Wallet ya ha establecido una profunda integración dentro de los ecosistemas Telegram y TON, y formó alianzas con importantes proyectos como Tomarket, Catizen y Yescoin. Bitget Wallet fue la primera en ampliar la billetera MPC sin clave a la red principal de TON, desarrolló bots para operar para Telegram y proporcionó operaciones multicadena, experiencias de tarifa cero en DApps de TON y acceso a lanzamientos aéreos de proyectos populares. Gracias a estos esfuerzos, Bitget Wallet se ha posicionado como una infraestructura crucial en el ecosistema de Telegram. Solo en agosto de 2024, Bitget Wallet registró cerca de dos millones de descargas, lo que la convierte en la billetera más descargada a nivel mundial según los datos de App Store y Google Play.

Bitget Wallet cuenta con más de 30 millones de usuarios en todo el mundo y se compromete a impulsar la adopción masiva de Web3, lo que simplificará el acceso mediante su billetera MPC sin clave, que permite iniciar sesión de forma segura con métodos conocidos como el correo electrónico, ID de Apple, cuentas de Google y Telegram. Como billetera de plataforma todo en uno, Bitget Wallet sigue ampliando sus funciones en direcciones como “Wallet+Trading (billetera + operaciones)”, que permite a los usuarios operar directamente dentro de sus billeteras, y “Wallet+Social (billetera + social)”, que integra funcionalidades sociales y conecta con Telegram y ecosistemas multicadena. Alvin Kan añadió: “Nuestro objetivo es ser la pasarela de acceso para la adopción masiva de Web3, y facilitar el acceso a finanzas descentralizadas (DeFi), a los juegos blockchain y al ecosistema cripto más amplio incluso a los usuarios que no son de Web3”.

Explorar el kit de desarrollo OmniConnect: https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet se erige como una de las principales billeteras Web3 sin custodia del mundo y plataforma de ecosistema descentralizado. La billetera cuenta con Bitget Onchain Layer, y está bien preparada para desarrollar un ecosistema DeFi en expansión mediante la cocreación y la incubación estratégica. Además de una potente función de intercambio o swap, Bitget Wallet también ofrece gestión de activos multicadena, conocimientos de dinero inteligente, un Launchpad nativo, un centro de inscripciones y un centro de ganancias. Bitget Wallet cuenta con soporte para más de 100 blockchains principales, más de 250.000 tokens y una amplia gama de DApps, y es su mejor billetera para el descubrimiento de activos y la exploración de la Web3.

La fotografía que acompaña este anuncio se encuentra disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4de495e5-b690-43d6-9e5a-4c551ce65302

Para consultas de los medios, contacte a: media.web3@bitget.com

