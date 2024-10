El Concejo del Condado de Montgomery Celebra la Décima Primera Conmemoración del Mes de la Herencia Hispana  

MARYLAND, September 30 - For Immediate Release: Monday, September 30, 2024 ROCKVILLE, Md., 30 de septiembre del 2024—El martes, 1 de octubre a las 11:30 a.m. el Concejo del Condado de Montgomery celebrará su décima primera conmemoración anual del Mes de la Herencia Hispana. El lema principal de esta conmemoración es “Pioneros del Cambio: Juntos Construyendo un Mejor Futuro,” e incluirá un espectáculo de música del grupo “Marimba Corazón de mi Tierra”, un video especial y una proclamación de parte del Concejo. El video conmemorativo contará con entrevistas de líderes hispanas reconocidas por sus contribuciones al Condado de Montgomery ya sea a través de su excelencia académica o profesional, en beneficio a los residentes del Condado. Las líderes comunitarias que serán homenajeadas incluyen a Mariel Arévalo Ballon, estudiante de la Universidad de Maryland quien fue otorgada una beca nacional por la Fundación Jack Kent Cooke; Gianina Hasbun, coordinadora del Programa de Certificación de Trabajadores de Salud Comunitarios de la Iniciativa de Salud Latina (LHI) del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery; y la Dra. Teresa Ramírez, bióloga y científica quien ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud y es gerente de programas en EcoLatinos. “Es un honor celebrar a nuestra comunidad multicultural y el impacto de nuestros más de 200,000 residentes Latinos e Hispanos que llaman al Condado de Montgomery su hogar, y fortalecen nuestras comunidades,” dijo el presidente del Concejo Andrew Friedson. “En el Condado de Montgomery, las mujeres inmigrantes y las mujeres Latinas son líderes en los sectores de negocio, educación, salud pública, investigación, y todos los sectores de nuestra economía. Es por ello que me complace que este año estemos celebrando los logros de tres inspiradoras líderes que están marcando el camino y empoderando a los demás." “Me enorgullece vivir en una comunidad que reconoce la importancia del tema de este año, ‘Pioneros del Cambio: Juntos Construyendo un Mejor Futuro,’ un tema que rinde homenaje a los logros destacables de los pioneros Hispanos y Latinos cuya firme dedicación a la justicia, igualdad y representación resalta nuestro compromiso compartido de celebrar narrativas y contribuciones diversas, y de fomentar y crear oportunidades para las generaciones a venir,” dijo el concejal Gabe Albornoz. “Me enorgullece mucho celebrar a mi cultura en el Condado de Montgomery”, dijo la concejal Natali Fani-González, quien representa el distrito con la mayor población de latinos en el Condado de Montgomery. “Sigamos brindado la oportunidad de celebrar la parte integral que la comunidad Latina ha tenido en el crecimiento y fortalecimiento de nuestra democracia.” La conmemoración se llevará a cabo en formato presencial durante la reunión matutina del Concejo pautada para el 1 de octubre, y se transmitirá en vivo en la página de Facebook del Concejo, en el canal de YouTube y en el sitio web del Concejo. Los residentes también podrán ver la televisión en vivo en los canales de Comcast / RCN 996/1056, canal 30 de Verizon. # # # Release ID: 24-352

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808, Lucia Jimenez 240-777-7832

