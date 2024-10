La DIMA lance une campagne nationale contre la taxe sur la diffusion en continu

OTTAWA, Ontario, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Digital Media Association (DIMA) a lancé aujourd’hui sa plus récente initiative nationale, intitulée « Au rebut, la taxe sur la diffusion en continu ». Cette campagne vise à faire en sorte que les services en ligne de diffusion en continu demeurent abordables pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, malgré les nouveaux coûts engendrés par la mise en œuvre de la Loi sur la diffusion continue en ligne (projet de loi C-11).



La campagne de la DIMA fait suite aux craintes croissantes selon lesquelles la Loi sur la diffusion continue en ligne pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les consommateurs, ce qui rendrait moins abordables les services de diffusion de musique en continu. En effet, les services de diffusion en continu auront l’obligation de verser des contributions financières à la fin de l’année de radiodiffusion ayant débuté le 1er septembre 2024.

« Cette taxe doit être abolie, car les contribuables canadiens ressentent déjà le poids d’une inflation galopante et de diverses pressions économiques. L’ajout d’une taxe sur la diffusion en continu est un fardeau indu », se désole Graham Davies, président-directeur général de la DIMA. « Non seulement cette taxe est une contrainte financière pour les consommateurs, elle sape aussi le rôle que jouent les services de diffusion en continu, que ce soit pour promouvoir la culture canadienne et ses artistes ou pour permettre à l’industrie musicale d’investir dans les talents. »

Passons à l’action

La DIMA encourage les Canadiens et les Canadiennes à se joindre à la lutte contre la taxe sur la diffusion en continu; pour ce faire, elle les invite à contacter leurs représentants élus et à leur faire part de leurs inquiétudes. À partir du www.scrapthestreamingtax.ca, les citoyens qui le veulent peuvent facilement envoyer des messages à leurs députés et les exhorter ainsi à favoriser l’abordabilité des services et à protéger les consommateurs. La campagne invite également le public à participer à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #AuRebutLaTaxeSurLaDiffusionEnContinu.

À propos de la Digital Media Association (DIMA)

La DIMA est le porte-parole mondial de la diffusion de musique en continu. Elle défend les innovations dans le domaine de la musique numérique, plus précisément celles qui ont offert un choix inégalé aux consommateurs et révolutionné la façon de rapprocher les artistes et les adeptes de musique. Représentant les grandes entreprises de diffusion de musique en continu ainsi que les innovateurs dans ce domaine, la DIMA a pour mission de promouvoir et de protéger la capacité des amateurs de musique à accéder à du contenu créatif où et quand ils le souhaitent, tout en permettant aux artistes de joindre plus facilement leurs adeptes de longue date et d’en conquérir de nouveaux. www.DIMA.org

