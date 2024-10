La Fondation du Microbiote de Biocodex invite les universitaires et scientifiques canadiens à soumettre leur candidature pour une bourse de recherche de 25 000 €. L’objectif est de faire progresser l’étude du rôle du microbiote sur la santé et les mala…

MONTRÉAL, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Microbiote de Biocodex, une organisation fondée par Biocodex et ayant pour vocation d’inspirer des projets scientifiques explorant le microbiote, lance un appel à projets de subvention aux chercheurs dans les institutions canadiennes.



La Fondation du Microbiote de Biocodex a le plaisir d'annoncer le lancement de son appel annuel à projets : la Bourse Nationale 2024 du Canada. En cette opportunité unique de plonger dans le monde fascinant du microbiote humain, la Fondation cherche particulièrement à promouvoir la recherche sur le microbiote et ses interactions complexes avec diverses pathologies humaines. En accord avec cet engagement, elle lance un appel à projets de recherche "à but non lucratif" et récompensera les projets sélectionnés démontrant un potentiel et une innovation exceptionnels.

À propos de la Bourse Nationale

La Bourse Nationale 2024 du Canada fournira une subvention de 25 000 € à un candidat d'une institution ou université canadienne, avec un projet de recherche d'une durée de 1 à 2 ans axé sur le thème du microbiote dans la santé humaine et les maladies. Cette initiative reflète la mission de la Fondation, qui est de soutenir la recherche et l’innovation contribuant à une meilleure compréhension du rôle du microbiote sur la santé humaine.

Les détails de la candidature - Rejoignez-nous pour faire avancer la recherche sur le microbiote !

Les chercheurs intéressés sont invités à soumettre leurs candidatures au plus tard le 31 octobre 2024. Le comité scientifique indépendant supervisant le processus de sélection annoncera sa décision d'ici le 30 novembre 2024. Plus d'informations sur les critères d'éligibilité et le processus de candidature sont disponibles sur le site officiel de la Fondation Microbiote de Biocodex : Bourse de Recherche Nationale - Appel à Projets Canada.

La gagnante de la Bourse 2023 - Dr. Charlène Roussel

Alors que nous lançons ce nouvel appel à candidatures, nous souhaitons également célébrer le succès du Dr. Charlène Roussel, la lauréate de la Bourse Nationale 2023. Le Dr. Roussel, affiliée à l'Institut de Nutrition et de Fonctionnalités (INAF) de l'Université Laval et récemment nommée Professeure Assistante au sein de l'École des Sciences Pharmaceutiques de l'Université d'Ottawa, a été reconnue pour ses recherches remarquables sur les interactions microbiennes pour l'amélioration de la santé humaine, notamment dans le domaine de la santé des femmes. Le travail innovant du Dr. Roussel illustre le type de recherche impactante que la Fondation du Microbiote de Biocodex vise à soutenir. Sa dévotion à faire progresser notre compréhension du microbiote ainsi que son rôle sur la santé humaine s'aligne parfaitement avec la mission de la Fondation. Pour plus d'informations sur le Dr. Charlène Roussel et ses recherches primées, veuillez visiter Bourse de Recherche Nationale 2023 - Dr. Charlène Roussel.

À propos de Biocodex

Fondée en France en 1953, Biocodex est un laboratoire pharmaceutique reconnu qui fournit des solutions de santé innovantes aux patients dans plus de 115 pays à travers le monde. Biocodex détient actuellement 17 filiales (dont Biocodex Canada Inc. basée à Montréal - Québec) et de multiples partenariats à long terme couvrant plus de 124 pays. Avec plus de 70 ans d'opérations internationales réussies, la mission de Biocodex est de rester un leader mondial dans l'expertise du domaine du microbiote.

https://www.biocodex.ca/fr/

À propos de la Fondation Microbiote de Biocodex

La Fondation Microbiote de Biocodex est une organisation à but non lucratif, d'intérêt général, qui soutient la recherche sur le microbiote et ses interactions avec diverses pathologies. Des subventions de recherche fondamentale et appliquée sont attribuées. Les projets étudiant l'implication du microbiote sur la santé humaine sont sélectionnés annuellement par des comités de scientifiques internationaux indépendants.

Contact: grant.microbiota@biocodex.ca

Suivez-nous sur LinkedIn: Fondation Microbiote de Biocodex





