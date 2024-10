„Magische Museumsnacht“: Dialog über Vernetzung von Museen für den interkulturellen Dialog hat stattgefunden

DINGXI, China, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. September 2024, dem 100. Jahrestag der Entdeckung der Majiayao-Kultur, hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Kreisausschussess von Lintao internationale und einheimische Experten und Wissenschaftler sowie Vertreter des Schwedischen Museums für fernöstliche Altertümer, des Nanjing-Museums, des Sanxingdui-Museums, des Yangshao-Kulturmuseums und des Majiayao-Kulturforschungsinstituts zur Teilnahme an einem Online-Dialog eingeladen (Video: https://www.youtube.com/watch?v=EincPubUzUE&t=7s ). Ziel war es, die Integration und den Austausch verschiedener Kulturen zu vertiefen.



Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

Die Majiayao-Kultur ist ein Kulturtyp des späten Neolithikums, benannt nach der ersten Entdeckung durch den schwedischen Geologen Andersson im Jahr 1924 im Dorf Majiayao im Kreis Lintao. Die Majiayao-Kultur ist bekannt für ihre bemalten Töpferwaren, die exquisit geformt und mit reichhaltigen und farbenfrohen Mustern verziert sind und als Höhepunkt der chinesischen Töpferkunst gelten.

Quelle: Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Kreisausschusses von Lintao

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558

