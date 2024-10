ABS 批准 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 的氨燃料供应系统

休斯顿和加州特曼库拉, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABS 已原则上批准 (AIP) Nikkiso Co., Ltd.’s Industrial Division 旗下 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 的新型氨燃料供应系统 (FSS)。



该氨燃料供应系统采用高效泵和集成燃料管理系统,可安装在商船等海上设施。 ABS 已根据船级和法定要求完成了设计审查。

“氨有望成为能源转型中领先的替代燃料之一。 除了卓越的安全性能外,我们在替代燃料和发动机设计方面的深厚技术专长使我们成为 Nikkiso 等创新项目的理想船级社。”ABS 高级副总裁兼首席技术官 Patrick Ryan 表示。

ABS 在氨作为船用燃料以及其他替代能源的应用方面提供行业领先的服务。 点击 此处 ,了解更多信息。

“作为船用液化天然气加注系统的全球领导者,Nikkiso 拥有丰富的经验和专业知识,能够为客户安全过渡到低碳氨燃料提供支持。”Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 海事部门总监 Konstantinos Fakiolas 表示。 “Nikkiso 氨燃料供应系统是根据冗余、增强可靠性和稳健性的原则设计的,并符合最高的安全标准,以减少泄漏和滑移。”

图片说明:照片中从左至右依次为:ABS 全球业务发展高级副总裁 Vassilios Kroustallis、Nikkiso CE&IG 海事部门负责人 Konstantinos Fakiolas、ABS 高级副总裁兼首席技术官 Patrick Ryan 以及 Nikkiso CE&IG 能源基础设施和战略项目总裁 Joseph Pak。

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (又称 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) 是清洁能源和工业气体市场领域低温设备、技术和应用的领先供应商。 该集团在 22 个国家/地区拥有超过 1,600 名员工,由位于美国加利福尼亚州南部的 Cryogenic Industries, Inc.所领导,后者是 Nikkiso Co., Ltd. 的全资子公司 (TSE: 6376) 。

关于 ABS

ABS 一家为海洋和近海行业提供分类和技术咨询服务的全球领先供应商,致力于为设计和建造的安全性和卓越性制定标准。 ABS 专注于先进技术和数字解决方案的安全实际应用,与业界和客户携手合作,为海洋和近海资产开发精确且具有成本效益的合规方案,优化性能并提高运营效率。

欲了解更多信息,请联系 ABS 媒体关系部: jmire@eagle.org 或 Nikkiso CE&IG 媒体关系部:pr@nikkisoceig.com

此公告随附的照片可在以下网址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb

