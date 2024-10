ABS、日機装クリーンエネルギー＆産業ガス (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) 向けアンモニア燃料供給システムを承認

ヒューストンおよびカリフォルニア州テメキュラ発, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABSは、日機装 (Nikkiso Co., Ltd.) の産業向け部門である日機装クリーンエネルギー&産業ガスの新しいアンモニア燃料供給システム (FSS) の基本承認 (AIP) を発行した。



このアンモニア燃料供給システムは、高効率ポンプと統合燃料管理システムを特徴としており、商船などの海洋用途に設置することができる。 ABSは、船級および法定要件に基づく設計レビューを完了した。

「アンモニアは、エネルギー転換における主要な代替燃料の1つとなることが期待されています。 安全性の卓越性に加え、代替燃料とエンジン設計に関する深い技術的専門知識を持つ当社は、日機装のこのような革新的なプロジェクトにとって理想的な船級協会となっています」と、ABSの上級副社長兼最高技術責任者であるパトリック・ライアン (Patrick Ryan) は述べている。

ABS は、アンモニアを船舶燃料として、また他の代替エネルギー源として利用する上で、業界をリードするサービスを提供している。 詳しくは こちら を閲覧されたい。

「船舶用LNG燃料供給システムの世界的リーダーとして、日機装は、お客様の低炭素アンモニア燃料への安全な移行をサポートする適切な経験と専門知識を持っています」と日機装クリーンエネルギー&産業ガスの海洋担当ディレクター、コンスタンティノス・ファキオラス (Konstantinos Fakiolas) は述べている。 「日機装のアンモニア用FSSは、冗長性、信頼性の向上、堅牢性の原則に基づいて設計されており、漏れや滑りを軽減するための最高の安全基準を備えています」。

キャプション:写真左から、ABSグローバル・ビジネス開発担当上級副社長のヴァシリオス・クロスタリス (Vassilios Kroustallis) 、日機装CE&IG海洋担当責任者のコンスタンティノス・ファキオラス、ABS上級副社長兼最高技術責任者のパトリック・ライアン、日機装CE&IGエネルギー インフラストラクチャおよび戦略プロジェクト担当社長のジョセフ・パク (Joseph Pak) 。

日機装クリーンエネルギー&産業ガスについて

クライオジェニック・インダストリーズ (Cryogenic Industries, Inc.) (事業名、日機装クリーンエネルギー&産業ガス) は、クリーンエネルギーおよび産業ガス市場セグメント向けの極低温装置、技術、アプリケーションの大手プロバイダーである。 22ヵ国で1,600人以上の従業員を雇用しており、米国南カリフォルニアのクライオジェニック・インダストリーズが率いる同グループは、日機装株式会社 (TSE: 6376) の完全子会社である。

ABSについて

海洋およびオフショア産業向けの分類および技術アドバイザリーサービスの大手グローバルプロバイダーであるABSは、設計と建設における安全性と卓越性の基準設定に尽力している。 先進技術とデジタルソリューションの安全で実用的なアプリケーションに重点を置いたABSは、業界や顧客と協力して、海洋およびオフショア資産の正確で費用対効果の高いコンプライアンス、最適化されたパフォーマンス、運用効率を開発している。

詳細については、ABSメディアリレーションズ (ABS Media Relations): jmire@eagle.org、または日機装CE&IGメディアリレーションズ (Nikkiso CE&IG Media Relations):pr@nikkisoceig.comまで問い合わせされたい。

