ABS Aprova Sistema de Fornecimento de Combustível de Amônia da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

HOUSTON e TEMECULA, Califórnia, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ABS emitiu uma aprovação em princípio (AIP) de um novo sistema de fornecimento de combustível de amônia (FSS) da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, parte da Divisão Industrial da Nikkiso Co., Ltd.



O sistema de fornecimento de combustível de amônia utiliza bombas de alta eficiência e um sistema integrado de gerenciamento de combustível e pode ser instalado em aplicações marítimas, como navios mercantes. A ABS concluiu a análise do projeto com base nos requisitos estatutários e de classe.

“A amônia promete ser uma das principais alternativas de combustível na transição energética. Juntamente com a excelência em segurança, nossa profunda experiência técnica em combustíveis alternativos e projetos de motores nos torna a sociedade de classificação ideal para projetos inovadores como este da Nikkiso”, disse Patrick Ryan, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Tecnologia da ABS.

A ABS oferece serviços líderes do setor na aplicação de amônia como combustível marítimo, bem como outras fontes alternativas de energia. Saiba mais aqui .

“Como líder mundial em sistemas de abastecimento de GNL marítimo, a Nikkiso tem a experiência e o conhecimento certos para apoiar a transição segura dos clientes para combustíveis de amônia com baixo teor de carbono” disse Konstantinos Fakiolas, Diretor de Energia Limpa e Gases Industriais da Nikkiso. “O FSS de amônia da Nikkiso é projetado sob os princípios de redundância, confiabilidade aprimorada e robustez com os mais altos padrões de segurança para mitigar vazamentos e deslizamentos.”

Legenda: Na foto (a partir da esquerda), Vassilios Kroustallis, Vice-Presidente Sênior da ABS, Desenvolvimento de Negócios Globais; Konstantinos Fakiolas, Chefe de Marítima da Nikkiso CE&IG; Patrick Ryan, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Tecnologia da ABS; e Joseph Pak, Presidente de Infraestrutura de Energia e Projetos Estratégicos da Nikkiso CE&IG.

Sobre a Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

A Cryogenic Industries, Inc. (operando sob o nome Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) é um fornecedor líder de equipamentos criogênicos, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado de energia limpa e gás industrial. O Grupo emprega mais de 1.600 pessoas em 22 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) no sul da Califórnia, EUA.

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítima e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em design e construção. Focada na aplicação segura e prática de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver conformidade precisa e econômica, desempenho otimizado e eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

Para mais informação, contate a ABS Media Relations: jmire@eagle.org ou a Nikkiso CE&IG Media Relations: pr@nikkisoceig.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.