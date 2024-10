미국선급협회 (ABS), Nikkiso CE&IG의 암모니아 연료 공급 시스템 승인

텍사스주 휴스턴 & 캘리포니아주 테메큘라, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미국선급협회 (ABS)가 니키소 클린 에너지 앤드 인더스트리얼 가스 그룹(Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, 이하 Nikkiso CE&IG 또는 Nikkiso)의 암모니아 연료 공급 시스템 (FSS)에 대해 원칙적 승인 (AIP)을 부여하였다. Nikkiso CE&IG는 Nikkiso Co., Ltd의 산업부문 계열사이다.



고효율 펌프와 통합 연료 관리 시스템을 갖춘 니키소의 암모니아 연료 공급 시스템은 상선과 같은 해양 애플리케이션에 설치가 가능하다. ABS는 선급 및 법적 요건에 의거해 설계 검토를 완료한 상태다.

ABS의 수석부사장이자 기술부문 최고책임자 (CTO)인 Patrick Ryan은 "에너지 전환의 과정 속에서 암모니아는 선도적인 연료 대안 중 하나로 주목받고 있다. 안전에 대한 우수성과 더불어 대체 연료 및 엔진 설계에 대한 심층적 기술 전문성을 보유한 ABS는 니키소의 이 같은 혁신적 프로젝트에 있어 이상적인 선급 기관이다"라고 밝혔다.

ABS는 암모니아를 선박 연료 및 기타 대체 에너지원으로 적용하는 과정에 있어 업계 최고수준의 서비스를 제공하고 있다. 보다 자세한 정보는 여기를 통해 확인이 가능하다.

Nikkiso CE&IG의 해양 사업부 담당 이사인 Konstantinos Fakiolas는 “해상 LNG 연료 공급 시스템 분야를 선도하는 니키소는 고객이 저탄소 암모니아 연료로 안전하게 전환할 수 있게 지원하는 데 있어 적합한 경험과 전문성을 갖춘 기업"이라고 강조했다. 그는 이어 “Nikkiso의 암모니아용 FSS는 누출과 미끄러짐 현상 완화에 필요한 최고 수준의 안전 표준과 함께 이중화 (백업 시스템 등을 통합해 시스템이 계속 작동할 수 있게 설계하는 것), 신뢰도 제고, 견고성의 원칙에 따라 설계되었다.”고 설명했다.

캡션: 사진 (왼쪽부터) ABS의 글로벌 사업개발 담당 수석 부사장인 Vassilios Kroustallis, Nikkiso CE&IG의 해양 부문 총괄인 Konstantinos Fakiolas, ABS의 수석 부사장 겸 기술부문 최고책임자인 Patrick Ryan, Nikkiso CE&IG의 에너지 인프라 사업부 및 전략 프로젝트 담당 사장을 맡고 있는 Joseph Pak

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 소개

Cryogenic Industries, Inc. (영업활동을 영위하는 상호명 (dba)은 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases)는 청정 에너지 및 산업 가스 시장 부문을 대상으로 극저온 장비 기술 및 응용 솔루션을 제공하는 선도적인 기업이다. 22개국에서 1600명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 미국 남부 캘리포니아에 본사를 두고 있는 Cryogenic Industries Inc.가 운영을 담당한다. Cryogenic Industries Inc.는 니키소 주식회사(Nikkiso Co. Ltd., TSE: 6376)가 전액 출자한 자회사다.

ABS 소개

해상 및 해양 산업을 대상으로 선급 및 기술 자문 서비스를 제공하는 ABS는 설계 및 시공의 안전과 우수성에 대한 표준 설정을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다. 첨단 기술과 디지털 솔루션의 안전하고 실용적인 적용에 중점을 두고 있으며 업계 및 고객과 협력해 해상 및 해양 자산에 대한 정확하고 비용 효율적인 규정 준수, 최적화된 성능 및 운영 효율성 개발에 주력하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 ABS 언론관계팀에게 연락하거나 ( jmire@eagle.org ) Nikkiso CE&IG 언론관계팀에게 연락하세요 (pr@nikkisoceig.com)

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb

