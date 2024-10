ABS Menyetujui Sistem Pasokan Bahan Bakar Amonia untuk Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

HOUSTON dan TEMECULA, California, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABS menerbitkan persetujuan prinsip (approval in principle, AIP) untuk sistem pasokan bahan bakar (fuel supply system, FSS) amonia baru dari Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases yang merupakan bagian dari Divisi Industri Nikkiso Co., Ltd.



Sistem pasokan bahan bakar amonia ini dilengkapi pompa dengan efisiensi tinggi dan sistem manajemen bahan bakar terintegrasi serta dapat dipasang untuk penggunaan terkait kelautan, seperti kapal dagang. Peninjauan desain diselesaikan oleh ABS berdasarkan persyaratan kelas dan perundang-undangan.

“Amonia berpotensi menjadi salah satu alternatif bahan bakar terdepan dalam transisi energi. Bersama keunggulan keselamatan, keahlian teknis mendalam kami dalam desain bahan bakar dan mesin alternatif menjadikan kami lembaga klasifikasi yang ideal bagi proyek inovatif seperti proyek dari Nikkiso ini,” ucap Patrick Ryan, Wakil Presiden Senior dan Kepala Pejabat Teknologi ABS.

ABS menawarkan layanan terkemuka di industri dalam penggunaan amonia sebagai bahan bakar kapal, serta sumber energi alternatif lainnya. Pelajari selengkapnya di sini .

“Sebagai pemimpin dunia dalam sistem bahan bakar LNG kapal laut, Nikkiso memiliki pengalaman dan keahlian yang tepat untuk mendukung transisi pelanggan ke bahan bakar amonia rendah karbon dengan cara yang aman,” ujar Konstantinos Fakiolas, Direktur Kelautan, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. “FSS Nikkiso untuk amonia dirancang berdasarkan prinsip redundansi, sehingga meningkatkan keandalan dan ketangguhan dengan standar keselamatan tertinggi dalam menanggulangi kebocoran dan selip.”

Takarir: Dalam foto (dari kiri) Vassilios Kroustallis, Wakil Presiden Senior, Pengembangan Bisnis Global ABS; Konstantinos Fakiolas, Kepala Kelautan Nikkiso CE&IG; Patrick Ryan, Wakil Presiden Senior dan Kepala Pejabat Teknologi ABS; dan Joseph Pak, Presiden Infrastruktur Energi dan Proyek Strategis Nikkiso CE&IG.

Tentang Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (melakukan bisnis sebagai Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) adalah penyedia peralatan, teknologi, dan aplikasi kriogenik terkemuka untuk segmen pasar energi bersih dan gas industri. Grup ini mempekerjakan lebih dari 1.600 karyawan di 22 negara dan dipimpin oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S., yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Nikkiso Co, Ltd. (TSE: 6376).

Tentang ABS

ABS, penyedia global terkemuka dalam layanan klasifikasi dan penasihat teknis untuk industri kelautan dan perairan lepas, berkomitmen untuk menetapkan standar keselamatan dan keunggulan dalam desain dan konstruksi. Dengan berfokus pada aplikasi aman dan praktis untuk solusi teknologi dan digital mutakhir, ABS bekerja sama dengan berbagai industri dan klien untuk mengembangkan kepatuhan yang akurat dan hemat biaya, kinerja teroptimasi, serta efisiensi operasional untuk aset kelautan dan perairan lepas.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, hubungi Hubungan Media ABS: jmire@eagle.org atau Hubungan Media Nikkiso CE&IG: pr@nikkisoceig.com

Foto yang ditampilkan di pengumuman ini dapat diakses di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.