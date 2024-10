GRM Brasil Vence Grande Licitação Para Armazenar Documentos De Fabricante Da Maior Marca De Refrigerantes Do Mundo

A GRM Brasil firmou um contrato plurianual para gerenciar documentos físicos de uma grande fabricante de refrigerantes no Brasil, Chile, Argentina e Paraguai.

É especialmente gratificante ver que muitos de nossos clientes na América do Sul nos contratam em uma região e depois expandem pro ativamente devido a um bom relacionamento para outros países.” — Avner Schneur

RIO DE JANEIRO, BRAZIL, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- A GRM Information Management do Rio de Janeiro, Brasil, celebrou um importante contrato plurianual para gestão e armazenamento de documentos físicos de uma das maiores fabricantes de refrigerantes da maior marca do mundo. A fabricante opera no Brasil, Chile, Argentina e Paraguai. Esta oportunidade foi o resultado da iniciativa da fabricante de consolidar seus registros de dos centros de produção no Brasil.O acervo é composto principalmente por documentos de Finanças e Recursos Humanos, serão armazenados nas modernas instalações da GRM no Rio de Janeiro. Dada a importância da coleção e o fato de muitos dos documentos estarem sujeitos a rigorosas leis de conformidade, a fabricante escolheu a GRM devido à sua combinação superior de infraestrutura de qualidade e confiabilidade de serviço. Embora não tenha sido a proposta mais atrativa financeiramente, a GRM foi escolhida como a melhor opção de qualidade no mercado.Avner Schneur, CEO da GRM, que reside na sede corporativa em Jersey City, NJ, afirma: “Esta é uma vitória emocionante para nós. Temos construído uma presença formidável na América do Sul ao longo da última década.” Schneur acrescenta: “E é especialmente gratificante ver que muitos de nossos clientes na América do Sul nos contratam em uma região e depois expandem pro ativamente devido a um bom relacionamento para outros países. Espero que este novo relacionamento siga o mesmo caminho.”Além de oferecer serviços líderes de mercado em armazenamento físico de documentos e digitalização de alto volume em todas as localizações da GRM na América do Sul, oferecemos aos clientes soluções digitais avançadas através da empresa irmã, VisualVault. VisualVault é uma plataforma de gestão de conteúdo empresarial baseada em nuvem, que oferece soluções avançadas de gestão de processos de negócios (BPM), dados e documentos, com o apoio de IA (inteligência artificial), por meio de formulários inteligentes, automação de fluxos de trabalho e uma suíte avançada de análises.Sobre a GRMA GRM Information Management é uma fornecedora líder de serviços de armazenamento de documentos e sistemas de gestão da informação. A GRM oferece soluções digitais aos seus clientes em parceria com a VisualVault, sua empresa irmã e plataforma de ECM baseada em nuvem. Atendendo a uma base diversificada de verticais como saúde, governo, jurídico, finanças e recursos humanos, a GRM oferece serviços como conversão digital, soluções avançadas de captura de dados, sistemas de gestão de documentos, automação de fluxos de trabalho, arquivamento de dados legados, conformidade e governança, gestão de processos de negócios (BPM) e capacidades avançadas de análises, além de um conjunto completo de serviços de armazenamento, digitalização e gestão de registros físicos.A GRM possui escritórios em 15 grandes centros metropolitanos nos EUA, incluindo Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Indianápolis, Los Angeles, Miami, Nova Jersey/Nova York, Filadélfia, San Antonio, San Francisco e Washington, D.C. A GRM também possui instalações em Lima, Peru; Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil; e Bogotá, Medellín e Cali, Colômbia. Para mais informações, visite GRM Information Management

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.