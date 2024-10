Réservoir de vaporisation visible et vapeur douce : la technologie iHit Pro de chauffage céramique est présentée à InterTabac, soulignant ses avantages uniques avec nos partenaires

DORTMUND, Allemagne, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour sa technologie d’atomisation, iHit a collaboré avec plusieurs marques partenaires afin de présenter des produits faisant appel aux solutions iHit Solo et iHit Pro de chauffage par bobine en céramique au salon InterTabac en Allemagne.



La présentation a reçu les éloges des distributeurs et partenaires européens, qui ont été impressionnés par les « remarquables avancées de la technologie en matière de bobine en céramique. La rétention de la suavité et de l’arôme des e-liquides est aussi élevée que celle des bobines en maille de coton. Conjuguée avec la vapeur unique et raffinée produite par la bobine en céramique, cette solution est vouée à transformer les attentes des utilisateurs en ce qui concerne leur expérience de vapotage à l’avenir.

Les solutions iHit de chauffage par bobine en céramique présentent plusieurs avantages majeurs pour l’expérience :

1. Durée de vie prolongée : cette technologie avancée de chauffage céramique offre une durée de vie plus longue et constitue une option plus saine et plus sûre. Le film maillé de haute densité utilisé pour le chauffage dans les bobines en céramique iHit permet de résister à des températures plus élevées que les bobines en maille de coton, ce qui réduit efficacement les émissions de substances nocives à près de 0 %.

2. Vapeur douce : la base chauffante en céramique produit une vapeur douce, pour une amélioration de la qualité globale de l’expérience de vapotage. Vapoter une e-cigarette de qualité peut être comparé à la dégustation d’un bon vin, avec ses couches complexes d’arômes et de textures qui rappellent un vin rouge de grande qualité, par opposition aux saveurs trop sucrées et artificielles typiques des boissons gazeuses.

Cette technologie offre aux consommateurs sur ce marché une expérience plus authentique et plus riche pour le même prix. Certains clients ont observé qu’une fois habitués à la saveur que produit la bobine en céramique, les utilisateurs européens éprouvent souvent de la difficulté à revenir à celle produite par les bobines en maille de coton.

3. Réservoir visible : la technologie de la bobine en céramique permet d’atteindre un taux d’utilisation de l’e-liquide de 95 %. Par conséquent , ce réservoir d’e-liquide entièrement visible répond parfaitement au principe de « visibilité sûre » dans le vapotage. Cette conception accroît non seulement la satisfaction de l’utilisateur, mais confère également un aspect élégant et contemporain au dispositif.



iHit Solo :

- Type : solution avec bobine unique en céramique

- Capacité de la dosette : < 10 ml Pod Kit / 2 -12 ml jetable

- Plage de puissance : 5,5-11 W

- Teneur en particules totales (TPM) : 7-13 mg/bouffée

- Distribution de la nicotine : diffusion régulière à chaque bouffée

- Avantages : entièrement atomisée pour une excellente reproduction des saveurs, garantissant une expérience de vapotage plus saine et plus délicate.

iHit Pro :

- Type : la plus petite bobine en céramique du monde avec une solution de film chauffant à double maillage

- Capacité de la dosette : système de pods ouverts

- Plage de puissance : 13/18 W

- Teneur en particules totales (TPM) : 13 mg/bouffée

- Avantages : petite taille avec une puissance élevée et des modes d’alimentation modifiables. Diffusion TPM élevée, offrant une expérience de vapotage robuste et riche en saveurs.

iHit est une technologie innovante de chauffage intégré lancée par SMISS, partageant la même vision : être à la pointe du secteur dans la fabrication d’atomiseurs intelligents à l’échelle mondiale et accélérer le passage à une vie saine.

Profitez de chaque bouffée !

Contact : support@ihitglobal.com

Site Internet : www.ihitglobal.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/516061bc-c18d-4f03-bf01-32102506542c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.