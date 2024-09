إكس أس دوت كوم تتعاون مع "بروكري" لتقديم خدمة نسخ التداول المتطورة

UNITED ARAB EMIRATES, September 30, 2024 / Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن اطلاق شراكتها مع مزود التكنولوجيا الرائد "بروكري" – (Brokeree) لتوفير حلول نسخ التداول لقاعدة عملائها العالمية.ويأتي هذا التعاون في اطار مهمة "إكس أس دوت كوم" ( XS.com ) المرتكزة على تعزيز خدماتها الهادفة الى تزويد العملاء بأدوات مبتكرة تمكنهم من اتخاذ القرارات المستنيرة وتبسيط الوصول إلى استراتيجيات التداول المتقدمة.ويعتبر دمج حلول نسخ التداول المطورة من مزود التكنولوجيا الرائد "بروكري" – (Brokeree)، ضمن استراتيجية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الأوسع لتعزيز منصتها وتزويد العملاء بأدوات حديثة مصممة لتحسين أداء التداول.ومن خلال تقديم خدمة نسخ التداول على منصتها، تسمح "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين بنسخ استراتيجيات المشاركين ذوي الخبرة والأعلى أداءً في السوق في الوقت الفعلي. هذا التطور مفيد بشكل خاص للعملاء الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية أو أولئك الجدد في مجال التداول، لأنه يوفر فرصة للتعلم والاستفادة من خبرة المتداولين المخضرمين.وتعد خدمة نسخ التداول، مفيدة بشكل خاص للمتداولين المبتدئين، من خلال التواصل مع أقرانهم والتعلم منهم ونسخ استراتيجيات الاستثمار الخاصة بالمتداولين الأكثر نجاحًا. كما يمكن للمتداولين المحترفين أيضًا استخدام المنصة لزيادة قاعدة متابعيهم. ومن خلال مشاركة النصائح والاستراتيجيات التجارية المفيدة، يمكنهم أن يصبحوا مرشدين أو مؤثرين في مجال التداول الالكتروني، وأيضا يمكنهم تحقيق دخل إضافي من ذلك.علاوة على ذلك، تتميز خدمة نسخ التداول بأدوات تتبع الأداء وتحليله في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة محافظهم الاستثمارية وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة. وفي حين توفر الخدمة إمكانية الوصول للمتداولين ذوي الأداء الأفضل، فإنها تمكن العملاء أيضًا من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على استثماراتهم من خلال إعدادات إدارة المخاطر القابلة للتخصيص. وتضمن هذه المرونة أن يتمكن كل مستخدم من تخصيص النظام وفقًا لأهدافه المالية الخاصة، مما يعزز تجربة شخصية تتكيف مع تحمل المخاطر والتفضيلات الفردية.وتعليقا على هذا الإعلان، قال المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، السيد وائل حماد: في عالم التداول الالكتروني شديد التنافسية، يتطلب البقاء في الصدارة أكثر من مجرد الوصول إلى الأسواق؛ بل يتطلب أيضًا الابتكار المستمر والفهم العميق لاحتياجات عملائنا.واضاف: تعكس شراكتنا مع مزود التكنولوجيا الرائد "بروكري" – (Brokeree) لتقديم خدمة نسخ التداول رغبتنا الاتاحة لعملائنا بالوصول إلى أدوات التداول الاحترافية، من خلال توفير حل يسمح للعملاء بمحاكاة صفقات المحترفين ذوي الخبرة، فإننا نساعد في خلق بيئة أكثر شمولاً وتعليمًا وربما أكثر ربحية للجميع.هذا ومع تطور الأسواق ونمو توقعات العملاء، تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تركيزها على تقديم حلول قابلة للتكيف وسهلة الاستخدام وقوية.تعمل هذه الإضافة الأخيرة إلى منصة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على تعزيز قدرتها التنافسية، وتعزيز مكانتها كوسيط مفضل للمتداولين الذين يسعون إلى الحصول على خدمات شاملة ومبتكرة.مع استمرار تطور قطاع الخدمات المالية، تلتزم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بالبقاء في طليعة الابتكار من خلال تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات السوق المتغيرة بسرعة.وتعد هذه الشراكة مع شركة بروكري لخدمات التكنولوجيا المالية خطوة أخرى نحو تحقيق هذه الرؤية، مما يضمن أن تظل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) رائدة في تقديم القيمة لعملائها من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.تقييم مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر إكس أس للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.نبذة عن شركة بروكريتعد شركة بروكري لخدمات التكنولوجيا المالية شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم حلولاً تكنولوجية عالية الجودة لوسطاء الأصول المتعددة.تتخصص شركة بروكري في حلول منصات ميتاتريدر4 و ميتاتريدر5، وتمكّن الوسطاء من توسيع عروض خدماتهم من خلال أدوات مبتكرة وقابلة للتخصيص مثل جسور السيولة ومنصات التداول الاجتماعي وأنظمة إدارة المخاطر.

