Bitget bekerjasama dengan Cats (CATS) untuk Tuntutan Airdrop Tanpa Gas dan Penyenaraian Launchpool

VICTORIA, Seychelles, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, telah mengumumkan kerjasama dengan Cats (CATS), syiling meme sohor kini daripada ekosistem TON. Pengguna Bitget kini boleh menuntut airdrop token CATS di Telegram tanpa bayaran gas. Token ini akan dikreditkan secara automatik ke akaun pengguna Bitget sebelum perdagangan spot CATS bermula pada awal bulan Oktober. Selain daripada itu, CATS akan disenaraikan di Bitget Launchpool, platform percuma untuk berladang, bermula 30 Oktober 2024, dengan jumlah pengedaran keseluruhan 19.5 bilion token CATS.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan penglibatan pengguna dengan platform Cats sambil memberikan ganjaran yang besar untuk pengguna awal dan penyokong.

Pada awal bulan September, Bitget menyenaraikan CATS dalam Pra-pasarannya, berfungsi sebagai sumber penting untuk pedagang dan pelabur yang tidak sabar-sabar untuk melibatkan diri dengan token yang mempunyai harapan cerah menjelang keluaran pasarannya yang lebih luas. Dengan memfasilitasi peluang perdagangan awal untuk token seperti CATS, Bitget mempertingkatkan pilihan perdagangan bagi penggunanya, menawarkan peluang unik untuk memanfaatkan trend pasar sebelum masuk ke arus utama. Pada 27 September, CATS berdagang pada 0.00043 USDT di pasaran pra-dagangan Bitget, dengan jumlah keseluruhan melebihi 1.5 juta USDT.

CATS ialah syiling meme yang merangkumi semangat dan budaya suka bermain komuniti Telegram. Sama seperti rakan sejawatannya, Dogs ($DOGS), pengguna setia Telegram boleh menuntut airdrop CATS berdasarkan faktor seperti umur akaun, status premium dan tahap aktiviti. Sehingga kini, projek ini telah menarik lebih daripada 40 juta pemegang melalui aplikasi mini Telegramnya yang viral, menjadikan ia salah satu koin meme yang paling popular di blockchain TON.

Penyenaraian CATS di Bitget Launchpool menandakan pencapaian penting dalam meluaskan jangkauan dan pengaruhnya dalam industri permainan blockchain. Penyenaraian ini menggariskan potensi CATS sebagai projek berasaskan TON yang menjadi trend dan mengesahkan semula komitmen Bitget untuk menyokong inisiatif berasaskan TON yang inovatif yang memacu masa depan ekosistem terdesentralisasi.

Apabila tempoh staking bermula, pengguna digalakkan untuk mengambil bahagian secara aktif dan merebut ganjaran yang ditawarkan melalui peluang unik ini. Dengan populariti CATS yang semakin meningkat dan pendekatan inovatifnya terhadap permainan, penyenaraian di Bitget Launchpool dijangka menarik perhatian yang besar daripada komuniti permainan dan blockchain.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang CATS, layari komuniti atau lihat Launchpool.

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah bursa kripto dan syarikat Web3 terkemuka di dunia. Berkhidmat kepada lebih 45 juta pengguna di 150+ negara dan wilayah, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak dengan perdagangan salinan perintisnya, bot AI dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget Wallet ialah dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif termasuk fungsi dompet, swap, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi. Bitget memberi inspirasi kepada individu untuk menerima kripto melalui kerjasama dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai, termasuk menjadi Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Profesional Terkemuka Dunia, LALIGA, di TIMUR, ASIA TENGGARA dan AMERIKA LATIN dan juga rakan kongsi global Atlit Olimpik Buse Tosun Çavuşoğlu (juara dunia Gusti), Samet Gümüş (pemenang pingat emas Tinju) dan İlkin Aydın (pasukan kebangsaan Bola Tampar).



