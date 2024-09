ビットゲット (Bitget)、ガスフリーのエアドロップ請求とローンチプール (Launchpool) 上場に際してCats (CATS) と提携

セイシェル・ビクトリア発, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、TONエコシステムで人気のミームコインであるCats (CATS) との提携を発表した。 ビットゲットのユーザーは、ガス料金なしで、テレグラム (Telegram) でCATSトークンのエアドロップを請求を行うことが可能となる。 これらのトークンは、10月初旬にCATSスポット取引が開始される前に、ユーザーのビットゲット・アカウントに自動的に入金される。 さらに、CATSは、2024年10月30日から、無料でファームできるプラットフォームであるビットゲット・ローンチプール (Bitget Launchpool) で紹介され、合計195億CATSトークンが配布される。

これらの取り組みは、Catsプラットフォームへのユーザーエンゲージメントを強化すると同時に、早期導入者と支持者に多大な報酬を提供することを目指すものである。

9月初め、ビットゲットはCATSをプレマーケットに上場し、有望なトークンが広く市場にリリースされる前に取引を希望するトレーダーや投資家にとって重要なリソースとして機能した。 CATSのようなトークンの早期取引機会を促進することで、ビットゲットはユーザーの取引オプションを強化し、主流になる前に市場トレンドを活用するユニークな機会を提供している。 9月27日現在、CATSはビットゲット・プレマーケットで0.00043 USDTで取引されており、総取引量は150万USDTを超えている。

CATSは、テレグラム・コミュニティの遊び心と文化を体現したミームコインである。 そのカウンターパートであるDogs ($DOGS) と同様に、テレグラムをよく使用するユーザーは、アカウントの年齢、プレミアムステータス、アクティビティレベルなどの要素に基づいてCATSエアドロップを請求することができる。 現在までに、同プロジェクトは、バイラルなテレグラムのミニアプリを通じて4,000万人以上の保有者を集め、TONブロックチェーンで最も人気のあるミームコインの1つとしての地位を確立している。

CATSのビットゲット・ローンチプールへの上場は、ブロックチェーンゲーム業界におけるCATSのリーチと影響力を拡大する上で重要な節目となる。 この上場は、トレンドのTONベースのプロジェクトとしてのCATSの可能性を強調し、分散型エコシステムの未来を推進する革新的なTONベースの取り組みをサポートするというビットゲットのコミットメントを再確認するものである。

ステーキング期間の開始に伴い、ユーザーは積極的に参加し、このユニークな機会を通じて提供される報酬を獲得することが推奨される。 CATSの人気が高まり、ゲームに対する革新的なアプローチを採用していることから、ビットゲット・ローンチプールへの上場は、ゲームコミュニティとブロックチェーンコミュニティの双方から大きな注目を集めることが予想されている。

CATSの詳細については、コミュニティにアクセスするか、ローンチプールを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザなど、包括的なWeb3ソリューションと機能を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける世界トップのプロサッカーリーグLALIGA の公式クリプトパートナーであること、ブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。



詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。 詳細については、利用規約を参照のこと。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68ef6b6b-69ef-41cc-b86f-4b31ee2882e4

