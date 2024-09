Bitget משתפת פעולה עם Cats (CATS) כדי לטעון איידרופ ללא עמלות גז ועם רישום ב- Launchpool

ויקטוריה, סיישל, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הכריזה על שותפות עם Cats (CATS), מטבע מם טרנדי מהאקו סיסטם של של TON. משתמשי Bitget יוכלו כעת לטעון לאיידרופ של אסימוני CATS ב-Telegram עם אפס עמלות גז. אסימונים אלה יצורפו באופן אוטומטי לחשבונות Bitget של המשתמשים לפני תחילת המסחר הנקודתי ב-CATS בתחילת אוקטובר. בנוסף, CATS יוצג ב-Bitget Launchpool, פלטפורמת המתנה בחינם, החל מה-30 באוקטובר 2024, עם הפצה כוללת של 19.5 מיליארד אסימוני CATS.

יוזמות אלו שואפות להגביר את המעורבות של המשתמשים בפלטפורמת Cats תוך מתן תגמולים משמעותיים למאמצים ולתומכים מוקדמים.

מוקדם יותר בספטמבר, Bitget רשמה את CATS במתחם קדם הסחר שלה המשמש כמשאב חיוני לסוחרים ומשקיעים להוטים לעסוק באסימונים מבטיחים לקראת השחרור הרחב יותר שלהם אל השוק. באמצעות הקלה על הזדמנויות מסחר מוקדמות עבור אסימונים כמו CATS, Bitget משפרת את אפשרויות המסחר עבור המשתמשים שלה, ומציעה הזדמנות ייחודית לנצל את המגמות בשוק לפני השילוב במיינסטרים. נכון ל-27 בספטמבר, CATS נסחר ב- 0.00043 USDTבקדם הסחר של Bitget, כשהנפח הכולל עולה על 1.5 מיליון USDT.

CATS הוא מטבע מם המגלם את הרוח והתרבות המשחקית של קהילת Telegram. בדומה למקבילו, Dogs ($DOGS), משתמשי Telegram נאמנים יכולים לטעון איירדרופ של CATS בהתבסס על גורמים כמו גיל החשבון, סטטוס פרמיום ורמת פעילות. עד כה, הפרויקט משך למעלה מ-40 מיליון מחזיקים באמצעות המיני אפליקציית Telegram הוויראלית שלה, וביסס את עצמו כאחד ממטבעות המם הפופולריים ביותר בבלוקצ'יין TON.

הרישום של CATS ב-Bitget Launchpool מהווה ציון דרך משמעותי בהרחבת טווח ההגעה וההשפעה שלו בתעשיית משחקי הבלוקצ'יין. רישום זה מדגיש את הפוטנציאל של CATS כפרויקט טרנדי מבוסס TON ומאשר מחדש את המחויבות של Bitget לתמוך ביוזמות חדשניות מבוססות TON המניעות את העתיד של האקו סיסטם המבוזר.

עם תחילת תקופת ההימור, משתמשים מוזמנים להשתתף באופן פעיל ולנצל את התגמולים המוצעים באמצעות הזדמנות ייחודית זו. עם הפופולריות הגוברת של CATS והגישה החדשנית שלה לגיימינג, הרישום ב-Bitget Launchpool צפוי למשוך תשומת לב רבה הן מקהילות המשחקים והן מקהילות הבלוקצ'יין.

למידע נוסף על CATS, בקרו בקהילה או בקרו ב-Launchpool.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף).

