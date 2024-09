Stadt Weifang ist Gastgeberin des chinesischen Bauernerntefestes 2024 im Kreis Linqu

WEIFANG, China, Sept. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 22. September hat die Eröffnungszeremonie des Chinesischen Bauernerntefestes 2024 auf dem Shimenfang-Platz im Kreis Linqu, Stadt Weifang, stattgefunden.



Die Veranstaltung, die von der Bezirksregierung von Linqu organisiert wurde, zeigte die fruchtbaren Ergebnisse der landwirtschaftlichen Entwicklung in Linqu und hob das dynamische Wachstum der Stadt Weifang hervor. Als wichtiger landwirtschaftlicher Bezirk in der Stadt Weifang hat Linqu in den letzten Jahren die Erfahrungen aus den „Zehn Millionen Projekten“ eingehend analysiert und angewandt, um die „drei Modelle“ zu erweitern und zu erneuern und dabei die regionale Integration als Schlüsselansatz zu nutzen. Dadurch wurden die Effizienz der Landwirtschaft umfassend gefördert, die Einkommen der Landwirte verbessert und die ländlichen Gebiete neu belebt – mit dem Ziel, ein hochwertiges Modell für die ländliche Wiederbelebung in Bergregionen zu schaffen.

Auf der Ausstellung für Delikatessen und feine Produkte aus den Bergen wurden zehn Ausstellungsbereiche unter dem Motto „Gute Mahlzeiten aus Linqu: Ausstellung für Delikatessen und feine Produkte aus den Bergen“ zehn Ausstellungsbereiche eingerichtet, um die einzigartigen landwirtschaftlichen Produkte von Linqu zu präsentieren, darunter auch Kategorien wie alkoholische Getränke und Milchprodukte. Der Veranstaltungsort war gefüllt mit einer schillernden Auswahl an Früchten, verschiedenen Produkten und geschäftigen Menschen, begleitet vom fröhlichen Lachen der Landwirte, die ein lebendiges Bild der Ernte schufen.

„Erstaunlich! Die Gänsestopfleber hier hat sogar einen fruchtigen Geschmack, sie ist wirklich unglaublich“, so Leah, eine internationale Studierende des Weifang Vocational College, als Reaktion auf ihre Verköstigung einer Kirschstopfleber auf dem Stand von Shandong Chunguan Food.

Neben den feierlichen Trommeln, Löwentänzen und Darbietungen trugen Vertreter der „Neuen Landwirte“, Pioniere in der Getreideproduktion, und regionale Markenvertreter für die Wiederbelebung des ländlichen Raums rote Blumen und erhielten Auszeichnungen für ihren Beitrag zur Ernte. Sie diskutierten mit den Zuhörern über die Dauerthemen Produktions- und Einkommenssteigerung.

Quelle: Volksregierung des Kreises Linqu

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07533761-9ee1-4d86-9473-fbb2c0e4a769

Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558

